Vihreiden Tynkkynen: Garden Helsingin rahoitussotku alkaa haiskahtaa härskiltä
30.6.2026 09:31:28 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Uudet tiedot Garden Helsinki -hankkeen taustalta herättävät vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkysen mielestä lisää kysymyksiä. Tynkkynen vaatii pääministeri Petteri Orpoa avaamaan kaikki kytkökset hankkeen rahoituksen taustalta.
Garden Helsinki -areenahankkeen ympärillä käyty julkinen keskustelu saa uusia kierroksia. Oras Tynkkynen kummeksuu hämmästyttävän likeisiä yhteyksiä kokoomuksen rahoittajien, hankkeen puuhaihmisten ja Orpon hallituksen välillä.
– Samat pienet piirit vaikuttavat hääräävän sekä kokoomuksen rahoittamisen että Garden Helsingin taustalla. Kun kokoomusvetoinen hallitus sitten järjestää Garden Helsingille jättipotin tukea jonon ohi, ei ole ihme, että se herättää paljon epäilyksiä, Tynkkynen kommentoi.
Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina illalla, miten Garden Helsinki -hankkeen avaintoimijat ovat kokoomuksen rahoituksen sisäpiiriläisiä. HS:n mukaan ”Orpon hallitus teki päätöksen tuesta samaan aikaan, kun hankkeen puuhamiehet järjestelivät kokoomuksen – ja myös Orpon omaa – vaalirahoitusta kunta- ja aluevaaleihin”.
– Garden Helsingin maine uhkaa saada ylleen synkän varjon, jos julkisen keskustelun perusteella piirtyy kuva siihen kytketystä varakkaiden ja vallakkaiden kokoomuslaisten hyvä veli -verkostosta. Kesähelteillä Gardenin rahoitussotku alkaa päivä päivältä haiskahtaa härskimmältä, Tynkkynen luonnehtii.
Tynkkynen heittää pallon pääministeri Orpolle ja kokoomukselle.
– Jos se vaappuu kuin ankka ja vaakkuu kuin ankka, moni suomalainen ymmärrettävästi kysyy, voisiko kyseessä kenties olla jopa ankka. Pääministeri Petteri Orpolla ja kokoomuksella on nyt täysi työ osoittaa kansalaisille, että kytkökset eivät ole menneet sopimattoman likeisiksi. Jos hankkeen tuki kestää kriittisen tarkastelun, sitä ei tarvitse edistää keittiön kautta, Tynkkynen huomauttaa.
Tynkkynen myös vertaa kohuja kausien välillä.
– Viime kaudella kohistiin siitä, että silloinen pääministeri oli hankkinut aamiaistarpeita yhteensä runsaalla 14 000 eurolla. Garden Helsingin veronmaksajilta nyt saama tuki on 2 500 kertaa suurempi. Toivottavasti suuruusluokka heijastuu myös tapauksen syynäämisen tarkkuuteen, Tynkkynen päättää.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
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