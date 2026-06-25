Työmatkavuoroja Helsinki–Hanko-välille elokuussa – Lipunmyynti alkaa 30.6.

Uusia päivittäisiä vuoroja on kaksi arkisin ja kaksi viikonloppuisin, ja ne täydentävät nykyisiä Helsingin ja Hangon välisiä suoria junayhteyksiä. Ensimmäinen uusi arkijunavuoro liikennöi 10.8. alkaen Hangosta aamulla klo 5.55 ja saapuen Helsinkiin 7.55. Iltapäivällä junavuoro lähtee Helsingistä klo 17.23 saapuen Hankoon 19.23.

Viikonlopun junavuorotarjontaa on lisätty yhdellä lauantai- ja yhdellä sunnuntaivuorolla. Lauantaisin Hangosta lähtee uusi junavuoro kohti Helsinkiä klo 10.50. Sunnuntaina vuoro lähtee Helsingistä Hankoon klo 18.23.

Lisäksi 9.8. alkaen H-junat pysähtyvät kolmella uudella asemalla: Masalassa, Kauklahdessa ja Huopalahdessa. Siuntion asemalla on hyvä huomioida, että asemalaituri ei ole esteetön Helsingin puoleisessa päässä, sillä junan ja laiturin välinen korkeusero vaikeuttaa esteetöntä kulkua.

Uudet vuorot liikennöidään HSL-alueen lähijunaliikenteestä tutulla Sm5-kalustolla linjatunnuksella H. Kaluston yhteiskäyttö mahdollistaa entistä sujuvammat matkaketjut matkustajille. Yhteistyöstä on sovittu määräajaksi 12.12.2026 asti.

Lisäliikenne perustuu VR:n ja Liikenne- ja viestintäviraston väliseen henkilöjunaliikenteen ostosopimukseen, jota täydennettiin lisäämällä rahoitusta Hanko–Helsinki-reitin palvelutason parantamiseksi.