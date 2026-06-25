Työmatkavuoroja Helsinki–Hanko-välille elokuussa – Lipunmyynti alkaa 30.6.
30.6.2026 09:58:10 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
Hangon ja Helsingin välille tulee uusia työmatkaliikenteeseen sopivia junavuoroja 9.8. alkaen. Tavoitteena on tarjota entistä paremmat mahdollisuudet pendelöintiin sekä kehittää Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen palvelutasoa. VR aloittaa lipunmyynnin 30.6.
Uusia päivittäisiä vuoroja on kaksi arkisin ja kaksi viikonloppuisin, ja ne täydentävät nykyisiä Helsingin ja Hangon välisiä suoria junayhteyksiä. Ensimmäinen uusi arkijunavuoro liikennöi 10.8. alkaen Hangosta aamulla klo 5.55 ja saapuen Helsinkiin 7.55. Iltapäivällä junavuoro lähtee Helsingistä klo 17.23 saapuen Hankoon 19.23.
Viikonlopun junavuorotarjontaa on lisätty yhdellä lauantai- ja yhdellä sunnuntaivuorolla. Lauantaisin Hangosta lähtee uusi junavuoro kohti Helsinkiä klo 10.50. Sunnuntaina vuoro lähtee Helsingistä Hankoon klo 18.23.
Lisäksi 9.8. alkaen H-junat pysähtyvät kolmella uudella asemalla: Masalassa, Kauklahdessa ja Huopalahdessa. Siuntion asemalla on hyvä huomioida, että asemalaituri ei ole esteetön Helsingin puoleisessa päässä, sillä junan ja laiturin välinen korkeusero vaikeuttaa esteetöntä kulkua.
Uudet vuorot liikennöidään HSL-alueen lähijunaliikenteestä tutulla Sm5-kalustolla linjatunnuksella H. Kaluston yhteiskäyttö mahdollistaa entistä sujuvammat matkaketjut matkustajille. Yhteistyöstä on sovittu määräajaksi 12.12.2026 asti.
Lisäliikenne perustuu VR:n ja Liikenne- ja viestintäviraston väliseen henkilöjunaliikenteen ostosopimukseen, jota täydennettiin lisäämällä rahoitusta Hanko–Helsinki-reitin palvelutason parantamiseksi.
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Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
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