Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy parantunut – uhkasakko enää Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueilla sekä HUS-yhtymällä
1.7.2026 12:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Suurin osa uhkasakolla tehostetun määräyksen saaneista hyvinvointialueista on saattanut kiireettömän erikoissairaanhoidon kuntoon. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue sekä HUS-yhtymä eivät ole noudattaneet annettua määräystä, ja virasto pyytää niiltä selvitystä ennen asian ratkaisemista. Uhkasakkoja on kaikkien osalta kohtuullistettu.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi lokakuussa-marraskuussa 2025 kymmenen hyvinvointialuetta saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä. Nämä hyvinvointialueet ovat: Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi sekä HUS-yhtymä. Määräyksiä tehostettiin uhkasakolla. Määräyksen saaneiden täytyi antaa Lupa- ja valvontavirastolle selvitys toimenpiteistä sekä ajantasaiset hoitoon pääsyn seurantatiedot toukokuussa 2026.
”Valvonta on tuottanut tulosta, ja hyvinvointialueet ovat tehneet merkittäviä toimia kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn saamiseksi lainmukaiseksi”, kertoo sosiaali- ja terveysalan osaston yksikön päällikkö Niina Oresmaa Lupa- ja valvontavirastosta.
Kainuun, Kanta-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden osalta valvonnat päättyvät.
Lupa- ja valvontavirasto harkitsee uhkasakon tuomitsemista Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueille sekä HUS-yhtymälle, koska ne eivät ole noudattaneet Valviran antamaa määräystä. Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja HUSissa on edelleen kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita runsaasti. Lupa- ja valvontavirasto katsoo perustelluksi uhkasakon mahdollisen tuomitsemisen kyseisille hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle asetettua pienempänä, koska kaikkien osalta yli kuusi kuukautta jonottaneiden potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi elokuun 2025 ja huhtikuun 2026 välillä.
Lupa- ja valvontaviraston mukaan HUS-yhtymälle kohtuullinen maksettavaksi tuomittava uhkasakko on 3 miljoona euroa (aiemmin 8,5 miljoonaa euroa), Keski-Suomelle 650 000 euroa (aiemmin 2 miljoonaa euroa) ja Pohjois-Karjalalle 550 000 euroa (aiemmin 2 miljoonaa euroa).
HUS-yhtymällä sekä Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueilla on 15.10.2026 mennessä aikaa antaa Lupa- ja valvontavirastolle selvitys ennen mahdollisen uhkasakon määräämistä.
Lupa- ja valvontavirasto on tarkastellut kiireettömään erikoisairaanhoitoon pääsyä valtakunnallisesti. Virasto päätti ottaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvontaan. Hyvinvointialueen tulee toimittaa selvitys kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta 15.10.2026 mennessä.
Lisätietoja:
HUS-yhtymä, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa: ylitarkastaja Hanna Hauru, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 255 881
Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala: terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 254 061
Yleisesti valvonnasta: yksikön päällikkö Niina Oresmaa, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 255 306
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
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