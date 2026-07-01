Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy parantunut – uhkasakko enää Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueilla sekä HUS-yhtymällä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi lokakuussa-marraskuussa 2025 kymmenen hyvinvointialuetta saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä. Nämä hyvinvointialueet ovat: Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi sekä HUS-yhtymä. Määräyksiä tehostettiin uhkasakolla. Määräyksen saaneiden täytyi antaa Lupa- ja valvontavirastolle selvitys toimenpiteistä sekä ajantasaiset hoitoon pääsyn seurantatiedot toukokuussa 2026.

”Valvonta on tuottanut tulosta, ja hyvinvointialueet ovat tehneet merkittäviä toimia kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn saamiseksi lainmukaiseksi”, kertoo sosiaali- ja terveysalan osaston yksikön päällikkö Niina Oresmaa Lupa- ja valvontavirastosta.

Kainuun, Kanta-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden osalta valvonnat päättyvät.

Lupa- ja valvontavirasto harkitsee uhkasakon tuomitsemista Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueille sekä HUS-yhtymälle, koska ne eivät ole noudattaneet Valviran antamaa määräystä. Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja HUSissa on edelleen kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita runsaasti. Lupa- ja valvontavirasto katsoo perustelluksi uhkasakon mahdollisen tuomitsemisen kyseisille hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle asetettua pienempänä, koska kaikkien osalta yli kuusi kuukautta jonottaneiden potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi elokuun 2025 ja huhtikuun 2026 välillä.

Lupa- ja valvontaviraston mukaan HUS-yhtymälle kohtuullinen maksettavaksi tuomittava uhkasakko on 3 miljoona euroa (aiemmin 8,5 miljoonaa euroa), Keski-Suomelle 650 000 euroa (aiemmin 2 miljoonaa euroa) ja Pohjois-Karjalalle 550 000 euroa (aiemmin 2 miljoonaa euroa).

HUS-yhtymällä sekä Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueilla on 15.10.2026 mennessä aikaa antaa Lupa- ja valvontavirastolle selvitys ennen mahdollisen uhkasakon määräämistä.

Lupa- ja valvontavirasto on tarkastellut kiireettömään erikoisairaanhoitoon pääsyä valtakunnallisesti. Virasto päätti ottaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvontaan. Hyvinvointialueen tulee toimittaa selvitys kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta 15.10.2026 mennessä.

Lisätietoja:

HUS-yhtymä, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa: ylitarkastaja Hanna Hauru, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 255 881

Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala: terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 254 061

Yleisesti valvonnasta: yksikön päällikkö Niina Oresmaa, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 255 306

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