Pekka Strangin Ennakkoluulolla-podcastista ilmestyy kesällä viisi jaksoa Podimossa
8.7.2026 06:00:00 EEST | Podimo | Tiedote
Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa ilmestyi tänään ensimmäinen jakso Pekka Strangin juontamasta Ennakkoluulolla-podcastista. Viiden jakson kesäkauden vieraskattauksen avaa näyttelijä Kiti Kokkonen. Tulevissa jaksoissa nähdään mm. Jukka Lindström, Pippa Laukka ja SANNI.
“Kaikilla meillä on ennakkoluuloja.
Kaikista meistä on ennakkoluuloja.
Pekalla on ennakkoluuloja keskimääräistä enemmän.”
Ennakkoluulolla-pocastissa julkisuudesta tuttu vieras saa itse mahdollisuuden vahvistaa, kumota tai yllättää kertomalla totuuden ennakkoluulon takana. Lopputuloksena on keskustelu, joka saattaa paljastaa ihmisestä jotain aidosti uutta – tai sitten ei.
Podcast perustuu ruotsalaiseen Fördomspoddeniin, joka on yksi Ruotsin tunnetuimmista ja pitkäikäisimmistä haastattelupodcasteista. Ohjelman idea on yksinkertainen mutta toimiva: vieras kohtaa häneen liitettyjä ennakkoluuloja ja saa mahdollisuuden vahvistaa, kumota tai yllättää. Asetelma synnyttää keskusteluja, joissa oletukset joko murtuvat tai saavat uuden näkökulman. Vuosien varrella ohjelmassa on vieraillut Ruotsin vaikutusvaltaisimpia nimiä pääministereistä rocktähtiin, huippu-urheilijoihin ja kulttuurivaikuttajiin.
Ennakkoluulolla-podcastin juontajana toimii näyttelijä Pekka Strang, joka tunnetaan laajasta työstään elokuvissa, televisiossa ja teatterissa. Hän nousi kansainväliseen tietoisuuteen roolistaan elokuvassa Tom of Finland (2017) ja voitti Jussi-palkinnon parhaasta miespääosasta elokuvassa Koirat eivät käytä housuja (2019) sekä Tabu- tv-ohjelmasta, joka palkittiin parhaimman keskusteluohjelman Venlalla (2024).
Ennakkoluulolla-kesäjaksot ilmestyvät Podimossa keskiviikkoisin 8.7. alkaen osoitteessa: https://podimo.com/shows/ennakkoluulolla.
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Yhteyshenkilöt
Juhani Lassila, Johnny LHaastattelupyynnöt, mediatunnukset Podimoon ja pyynnöt embargo-jaksokuunteluistaPuh:0405412365juhani@johnnyl.fi
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