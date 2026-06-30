Virta: Hallituksen on avattava Helsinki Garden -päätöksen perusteet
30.6.2026 11:36:02 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii hallitusta julkaisemaan perusteet, joilla se päätti myöntää Helsinki Garden -hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Virran mukaan kyse ei ole siitä, voiko hanke saada tukea, vaan siitä, että näin merkittävä julkisten varojen käyttö on pystyttävä perustelemaan avoimesti.
– Kun julkista rahaa on niukasti, jokainen merkittävä rahoituspäätös pitää pystyä perustelemaan. Hyvän hallinnon perusperiaate on, että päätöksenteon perusteet kestävät myös julkisen tarkastelun, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo.
Hallitus päätti kevään talousneuvotteluissa myöntää Helsinkiin suunnitteilla olevalle Helsinki Garden -hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Julkisuudessa on kuitenkin jäänyt epäselväksi, miten päätös valmisteltiin ja mihin arvioihin tai selvityksiin se perustuu.
– Hallitus on perustellut vaikeita leikkauksia sillä, ettei rahaa yksinkertaisesti ole. Samaan aikaan se löytää 35 miljoonaa euroa yksittäiselle hankkeelle, mutta ei kerro avoimesti, millä perusteella juuri tämä hanke valittiin. Tällaisiin kysymyksiin pitää voida vastata.
Virran mukaan avoimuuden merkitys korostuu entisestään, koska hankeyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jan Vapaavuori, joka on Kokoomus-taustainen.
Lisäksi Helsingin Sanomien mukaan Orpon hallitus teki päätöksen tuesta samaan aikaan, kun hankkeen keskeiset henkilöt järjestelivät kokoomuksen – ja myös Orpon omaa – vaalirahoitusta kunta- ja aluevaaleihin.
– En väitä, etteivätkö päätöksen perusteet voisi olla hyvät. Voi hyvin olla, että ne ovat. Mutta silloin ne kannattaa myös julkaista. Luottamus syntyy avoimuudesta, ei siitä, että kansalaisia pyydetään vain uskomaan päätösten oikeellisuuteen.
Virta muistuttaa, että päättäjien on oltava valmiita perustelemaan omat ratkaisunsa samalla avoimuudella, jota he odottavat muilta.
– Kyse ei lopulta ole vain tästä hankkeesta. Kyse on siitä, voivatko suomalaiset luottaa siihen, että julkisia varoja käytetään avoimesti, tasapuolisesti ja perustellusti. Siihen hallituksen pitäisi nyt antaa selkeät vastaukset.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
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