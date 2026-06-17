Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö lievässä kasvussa
1.7.2026 09:05:00 EEST | Rakli | Tiedote
Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli kesäkuun 2026 lopussa tyhjää toimistotilaa noin 800 000 neliömetriä. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 18,3 prosenttia. Vajaakäyttö väheni eniten Sörnäisissä ja nousi Hakaniemessä. Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 9,3 prosenttia.
Helsinki Research Forum on julkaissut arvionsa pääkaupunkiseudun keskeisten toimistoalueiden vajaakäyttöasteista. Toimistoalueilla oli kesäkuun 2026 lopussa noin 800 000 neliömetriä tyhjillään eli noin 5 200 neliötä enemmän kuin edellisen kvartaalin lopussa. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 18,3 prosenttia, jossa kasvua 0,1 prosenttiyksikköä edellisen kvartaalin loppuun verrattuna. Grade A -tilan vajaakäyttöaste oli 9,3 prosenttia. Tilakanta kvartaalin lopussa oli noin 4,4 miljoonaa neliömetriä.
Vajaakäyttöaste väheni selvimmin Sörnäisissä (-1,63 prosenttiyksikköä). Merkittävin negatiivinen muutos nähtiin Hakaniemessä, jossa vajaakäyttö lisääntyi 1,49 prosenttiyksikköä. Tilakanta supistui noin 9000 neliömetriä, kun yksi kohde poistui ydinkeskustan tilakannasta peruskorjauksen myötä.
Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 9,3 prosenttiyksikköä. Grade A -tilakanta käsittää noin 21 prosenttia kaikesta tarkastelun alla olevasta toimistokannasta. Määrä kuitenkin vaihtelee alueittain ja ydinkeskustassa Grade A edustaa jo 48 prosenttia tilakannasta. Valtaosassa alueita Grade A:n osuus on alle 20 prosenttia. Tämä on huomioitava tietoja tulkittaessa, sillä useimmilla osamarkkina-alueilla tieto perustuu vain muutamaan kohteeseen.
Helsinki Research Forumin tuottama tieto julkaistaan osamarkkinatasolla Raklin verkkosivuilla. Kesäkuun päivityksen yhteydessä Helsinki Research Forumin aiempien tutkimusten tuloksia päivitettiin sekä vajaakäyttö- että tilakantatietojen osalta. Tiedot on päivitetty kohdekohtaiseen tietokantaan, joka toimitetaan pyydettäessä. Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen miika.kotaniemi(at)rakli.fi.
Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers, KTI Kiinteistötieto ja Reagle. Rakli toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle.
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Yhteyshenkilöt
Miika KotaniemiJohtaja, kiinteistösijoittaminenPuh:0407020015miika.kotaniemi@rakli.fi
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Tietoja julkaisijasta
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