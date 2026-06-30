Have Some Finnish -kampanjan voittajat valittu (Turku ja Rovaniemi)

Haku suomalaisten ruokien äärelle herätti runsaasti kiinnostusta kansainvälisesti. Mukaan haki tuhansia innokkaita, ja hakijoiden joukosta valittiin kahdeksan osallistujaa rannikon ja saariston elämyksiin sekä kahdeksan osallistujaa Lapin herkkujen äärelle. Turun seudun illallisen suunnittelee ja toteuttaa Michelin-palkitun Ravintola Kaskiksen perustaja Erik Mansikka, ja Rovaniemen elämyksestä vastaa Sky Kitchen & View -ravintolan keittiömestari Joel Manninen.

Turun seudulle matkustavat ranskalais-brittiläinen Sam, yhdysvaltalainen Jordan, saksalainen Carina, japanilainen Mari, uusiseelantilais-australialainen pariskunta Martin ja Chelsea, alankomaalainen Ruben sekä eteläafrikkalainen Danielle. Ruokaelämysten ohella osallistujat pääsevät kokemaan saaristoa, sauna- ja kaupunkikulttuuria sekä suomalaisen elämäntavan eri puolia Turun ja Naantalin seudulla.

Rovaniemelle puolestaan saapuvat yhdysvaltalainen pariskunta Nicky ja Chris, saksalainen Melanie, italialaiset Alberto ja Valerio, brittiläinen Ellie, kolumbialais-espanjalainen Alejandra sekä taiwanilais-kanadalainen November. Matkan aikana osallistujat tutustuvat Lapissa myös arktiseen luontoon, lappilaiseen kulttuuriin, saunaperinteisiin ja pohjoisen elämäntapaan.

Osallistujat valittiin Visit Finlandin ja sen kumppaneiden muodostaman raadin arvioinnin perusteella.

"Halusimme löytää osallistujia, jotka olivat aidosti uteliaita tutustumaan suomalaiseen ruokakulttuuriin ja kertoivat siitä omalla persoonallisella tavallaan. Valinnoissa painotettiin luovuuden lisäksi aitoutta ja sitä, miten hakijat vastasivat kampanjan haasteeseen", kertoo Visit Finlandin markkinointijohtaja Heli Jimenez.

Have Some Finnish -kampanjan tavoitteena on tehdä suomalaisesta ruokakulttuurista tunnetumpaa maailmalla ja lisätä kiinnostusta Suomea kohtaan ruokamatkailukohteena. Visit Finland toteutti alkuvuonna valtakunnallisen ruokakyselyn, jossa suomalaiset kertoivat, miltä heidän oma Suomensa maistuu. Tuloksia on hyödynnetty illallisten menujen suunnittelussa, ja ne tuovat esiin suomalaisen ruokakulttuurin tunnetuimpia makuja sekä alueellisia erityispiirteitä.

Kampanja jatkuu syksyllä, kun Visit Finland avaa haun kahteen uuteen maistelukokonaisuuteen kansainvälisille ruokamatkailijoille. Have Some Finnish -kampanja on osa hallitusohjelman mukaista maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ruoka-alan kasvuohjelmaa.