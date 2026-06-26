KHO:n muu päätös, joka koskee vakuuden määrä kaivostoimintaa lopetettaessa, väliaikainen määräys (Pahtavaaran kaivos)
1.7.2026 09:16:05 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Korkein hallinto-oikeus myönsi Rupert Finland Oy:lle valitusluvan ja tutki asian. Asiassa oli Rupert Finland Oy:n valituksesta ratkaistavana, onko aluehallintovirasto voinut esittämillään perusteilla korottaa yhtiön voimassa olevassa ympäristö- ja vesitalousluvassa määrätyn vakuuden määrää yhtiön haettua ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista.
Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 28 ja palautti asian lupamääräyksen 28 osalta aluehallintoviraston sijaan tulleelle Lupa- ja valvontavirastolle uudelleen käsiteltäväksi.
Korkein hallinto-oikeus antoi samalla asiassa väliaikaisen määräyksen.
Väliaikainen määräys, asian tausta, korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut ovat luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla julkaistusta päätöksestä.
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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