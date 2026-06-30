Rinnekodit

Rinnekodit Leimu aukeaa Nokialla

1.7.2026 08:30:00 EEST | Rinnekodit | Tiedote

Jaa

Nokian keskustan läheisyyteen tänään keskiviikkona aukeava Rinnekodit Leimu vastaa Pirkanmaan alueen kasvavaan ikääntyneiden palvelutarpeeseen. Hoivakodin toimintaa ohjaavat viihtyisyys, kiireetön kohtaaminen ja uudet innovaatiot.

Ilmakuva yksikerroksisesta rakennuksesta.
Havainnekuva hoivakoti Rinnekodit Leimusta, joka aukesi 1. heinäkuuta 2026. Leimu tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 44 asukkaalle.

Rinnekodit avaa ensimmäisen ikääntyneiden yksikkönsä Pirkanmaalla. Nokian keskustaan valmistunut Rinnekodit Leimu avaa ovensa tänään 1. heinäkuuta 2026. Leimu tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 44 asukkaalle. Ensimmäiset asukkaat muuttavat taloon heti heinäkuun alussa.

"Arvioiden mukaan seuraavan viiden vuoden aikana yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa Pirkanmaalla noin 2 200 henkilöllä vuosittain. Samalla lisääntyy myös hoivapaikkojen tarve. Rinnekodit Leimu vastaa alueen kasvavaan tarpeeseen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa”, kertoo Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfelt.

Yksikerroksinen, viihtyisä ja esteetön uudisrakennus sijaitsee Nokian keskustan liepeillä, muutaman sadan metrin päässä rautatieasemalta, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

”Yhteistyö Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa on ollut erinomaista ja koemme, että palvelullemme on alueella tilausta”, sanoo palvelualuejohtaja Jonna Tuomikoski Rinnekodeilta.

Monipuolisia palveluja

Uuteen hoivakotiin tuodaan myös uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Rinnekodit on muun muassa ottamassa ensimmäisenä suomalaisena hoivapalvelujen tuottajana käyttöön Sonas-menetelmän ikähoivan palveluissa. Sonas-menetelmällä aktivoidaan samanaikaisesti eri aisteja.

”Sonas otetaan käyttöön myös Rinnekodit Leimussa ensi vuoden alussa. Ikähoivassa ei ole tähän asti ollut vastaavaa menetelmää, joka parantaa kommunikaatiota ja sitä kautta asiakkaidemme hyvinvointia”, Jonna Tuomikoski kertoo.

”Rinnekodeilla on vankkaa kokemusta muun muassa muistisairaiden hoidosta. Meillä on satsattu vahvasti esimerkiksi työntekijöiden kohtaamisosaamiseen, turvallisuuteen ja johtamiseen sekä viime aikoina myös ikähoivan uusiin toimintatapoihin. Uskon, että laadukkaat palvelumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin”, Taru Åkerfelt sanoo.

Nokialla Rinnekodeilla on jo yksi yksikkö, Rinnekodit Tähtisumu, joka tarjoaa tuetun asumisen palveluja kehitysvammaisille ja autismikirjon aikuisille. Tampereella on lisäksi muita vammaispalveluja tarjoavia Rinnekotien yksiköitä sekä päihdehoito- ja päihdekuntoutusyksiköt.

Mediayhteydenotot:

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Susanna Kaaja, Rinnekodit
p. 050 325 2072, susanna.kaaja@rinnekodit.fi

Avainsanat

rinnekoditdiakonissalaitosikähoivaikääntyneethovakoti

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ilmakuva yksikerroksisesta kiinteistöstä.
Havainnekuva hoivakoti Rinnekodit Leimusta, joka aukesi 1. heinäkuuta 2026. Leimu tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 44 asukkaalle.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Rinnekodit

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye