Koivulannevan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
1.7.2026 08:30:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Koivulannevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
VALOREM Energies Finland Oy suunnittelee Haapaveden kaupungin Koivulannevan alueelle tuulivoimahanketta. Hankealue sijaitsee noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä Haapaveden keskustaajamasta lounaaseen ja lähimmillään noin 900 metrin etäisyydellä Nivalan kuntarajasta koilliseen. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat lisäksi Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien alueille.
1709 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä, yksikköteho 7,5–10 MW ja kokonaisteho enintään 90 MW.
Voimala liitetään valtakunnan verkkoon joko alueen itäpuolella kulkevaan Elenian 110 kV voimajohtoon maakaapelilla tai alueen lounaispuolella Nivalassa sijaitsevalla Uusnivalan sähköasemalla ilmajohtona, alueelta rakennettavan sähkönsiirtoyhteyden kautta.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 16 lausuntoa ja kuusi mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Lupa- ja valvontavirasto nostaa hankkeen merkittäviksi vaikutuksiksi maisemaan, linnustoon, suurpetoihin, metsäpeuraan, viitasammakkoon sekä ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset.
Vaikutusten merkittävyys voimistuu useissa tapauksissa muiden lähialueen hankkeiden yhteisvaikutusten vuoksi. Yhteisvaikutuksiin liittyy epävarmuutta, koska osa läheisistä tuulivoimahankkeista on vielä suunnitteluvaiheessa.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/koivulannevan-tuulivoima-yva.
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Yhteyshenkilöt
Heli Kinnunen, ympäristöasiantuntija, 0295 255 790, heli.kinnunen@lvv.fi
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