Suomen Telemarkkinointiliitto ry

Saitko uhkauksen tältä julkkikselta? Näin tunnistat huijauksen

1.7.2026 07:30:00 EEST | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote

Jaa

Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan suomalaisille saapuu tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon huijausviestejä ja ulkomailta tulevia huijauspuheluita. Viime aikojen havainnoissa korostuvat myös julkisuuden henkilöiden nimissä lähetetyt uhkaavat viestit sekä viranomaisiksi naamioidut huijaukset.

Julkkisten nimissä lähetetään nyt uhkaavia viestejä.
Julkkisten nimissä lähetetään nyt uhkaavia viestejä.

Suomen Telemarkkinointiliiton kehittämän ja jo yli 150 000 suomalaisen lataaman Kilpi-sovelluksen tietokannassa on viime viikkoina näkynyt selvä kasvu sekä huijausviesteissä että ulkomailta tulevissa huijauspuheluissa. Huolestuttava uudempi ilmiö on julkisuuden henkilöiden nimien käyttäminen uhkaavissa huijausviesteissä.

Kilpi-sovellukseen tehtyjen havaintojen mukaan liikkeellä on ollut esimerkiksi Lauri Tähkän nimissä lähetetty sähköposti, jonka aiheena on ollut: ”Lähetän tämän Facebook-kavereillesi. Älä yritä, lähetä minulle parempi vastausviesti nyt.” Viestin lähettäjäosoitteena on käytetty Gmail-osoitetta lauritahkaNNN@gmail.com, jossa NNN on numerosarja. Osoite ei liity artistiin. Tällaisissa viesteissä pyritään usein herättämään vastaanottajassa pelkoa, häpeää tai kiireen tunnetta, jotta hän vastaisi viestiin tai toimisi huijarin toivomalla tavalla. Lopullisena tavoitteena on yleensä saada vastaanottaja maksamaan rahaa.

Julkkisten ja muiden tunnettujen nimien käyttö on huijareille tapa saada viesti näyttämään tavallista kiinnostavammalta tai hämmentävämmältä. Jos viesti tuntuu uhkaavalta tai oudolta, siihen ei kannata vastata eikä sen linkkejä tule klikata. Lähettäjä kannattaa tarkistaa rauhassa ennen mitään toimia.

Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy myös runsaasti viranomaisiksi naamioituja huijauksia. Liikkeellä on ollut esimerkiksi Suomi.fi-palvelun nimissä lähetettyjä viestejä, joissa vastaanottajalle väitetään saapuneen OmaVeroon kirje tai päätös. Lisäksi Kilpi-sovellus on havainnut viestejä, joissa käytetään vakavalta kuulostavaa tekstiä, kuten ”Liitteenä on syytekirjelmä.” Myös Elisan nimissä tehtyjä huijauksia on raportoitu edelleen paljon.

Huijauksia useista eri kanavista

Ulkomailta tulevia huijauspuheluita on viime aikoina raportoitu erityisesti Saksasta (+49), Norjasta (+47), Ruotsista (+46), Tanskasta (+45), Iso-Britanniasta (+44), Sveitsistä (+41), Italiasta (+39), Maltalta (+356), Irlannista (+353), Belgiasta (+32), Hollannista (+31), Marokosta (+212) ja Kanadasta (+1). Näiden lisäksi viimeaikaisiin raportteihin verrattuna uusina maina esiin nousevat Itävalta (+43), Romania (+40), Kypros (+357), Espanja (+34) ja Yhdysvallat (+1).

”Kilpi-sovelluksen tietokannasta näkyy, että huijauksia tulee suomalaisille samanaikaisesti monesta eri suunnasta. Kyse ei ole vain yksittäisistä viesteistä tai puheluista, vaan laajemmasta ilmiöstä, jossa huijarit vaihtelevat jatkuvasti nimiä, lähettäjiä ja yhteydenottotapoja. Siksi epäilyttävissä yhteydenotoissa tärkeintä on olla toimimatta kiireessä”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Huijausten lisäksi Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy paljon muita häiritseviä yhteydenottoja. Käyttäjät ovat raportoineet runsaasti puhelinmyyntiä, erityisesti +35893150-alkuisista numeroista. Useat yhteydenotot ovat koskeneet muun muassa vitamiinimyyntiä. Lisäksi Kilpi-sovellukseen on tehty jälleen paljon ilmoituksia häiritsevistä aikuisviihdeviesteistä, lainatarjouksista ja online-kasinoiden mainoksista.

Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Palvelu auttaa selvittämään, onko numero tai sähköpostiosoite yhdistetty huijauksiin tai häiritseviin yhteydenottoihin.

Kilpi-sovellus suojaa käyttäjiä huijauspuheluilta, -tekstiviesteiltä, -sähköposteilta sekä muulta roskapostilta. Sovelluksen tietokanta päivittyy käyttäjien ilmoitusten ja tunnistettujen havaintojen perusteella, minkä ansiosta Kilpi auttaa tunnistamaan häiritseviä ja vaarallisia yhteydenottoja jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa haittaa. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.

Avainsanat

suomen telemarkkinointiliitto rytietojenkalastelukilpi-sovellusdigihuijaukset

Yhteyshenkilöt

Linkit

Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä

Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.

Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.

Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Telemarkkinointiliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye