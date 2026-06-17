Saitko uhkauksen tältä julkkikselta? Näin tunnistat huijauksen

Suomen Telemarkkinointiliiton kehittämän ja jo yli 150 000 suomalaisen lataaman Kilpi-sovelluksen tietokannassa on viime viikkoina näkynyt selvä kasvu sekä huijausviesteissä että ulkomailta tulevissa huijauspuheluissa. Huolestuttava uudempi ilmiö on julkisuuden henkilöiden nimien käyttäminen uhkaavissa huijausviesteissä.

Kilpi-sovellukseen tehtyjen havaintojen mukaan liikkeellä on ollut esimerkiksi Lauri Tähkän nimissä lähetetty sähköposti, jonka aiheena on ollut: ”Lähetän tämän Facebook-kavereillesi. Älä yritä, lähetä minulle parempi vastausviesti nyt.” Viestin lähettäjäosoitteena on käytetty Gmail-osoitetta lauritahkaNNN@gmail.com, jossa NNN on numerosarja. Osoite ei liity artistiin. Tällaisissa viesteissä pyritään usein herättämään vastaanottajassa pelkoa, häpeää tai kiireen tunnetta, jotta hän vastaisi viestiin tai toimisi huijarin toivomalla tavalla. Lopullisena tavoitteena on yleensä saada vastaanottaja maksamaan rahaa.

Julkkisten ja muiden tunnettujen nimien käyttö on huijareille tapa saada viesti näyttämään tavallista kiinnostavammalta tai hämmentävämmältä. Jos viesti tuntuu uhkaavalta tai oudolta, siihen ei kannata vastata eikä sen linkkejä tule klikata. Lähettäjä kannattaa tarkistaa rauhassa ennen mitään toimia.

Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy myös runsaasti viranomaisiksi naamioituja huijauksia. Liikkeellä on ollut esimerkiksi Suomi.fi-palvelun nimissä lähetettyjä viestejä, joissa vastaanottajalle väitetään saapuneen OmaVeroon kirje tai päätös. Lisäksi Kilpi-sovellus on havainnut viestejä, joissa käytetään vakavalta kuulostavaa tekstiä, kuten ”Liitteenä on syytekirjelmä.” Myös Elisan nimissä tehtyjä huijauksia on raportoitu edelleen paljon.

Huijauksia useista eri kanavista

Ulkomailta tulevia huijauspuheluita on viime aikoina raportoitu erityisesti Saksasta (+49), Norjasta (+47), Ruotsista (+46), Tanskasta (+45), Iso-Britanniasta (+44), Sveitsistä (+41), Italiasta (+39), Maltalta (+356), Irlannista (+353), Belgiasta (+32), Hollannista (+31), Marokosta (+212) ja Kanadasta (+1). Näiden lisäksi viimeaikaisiin raportteihin verrattuna uusina maina esiin nousevat Itävalta (+43), Romania (+40), Kypros (+357), Espanja (+34) ja Yhdysvallat (+1).

”Kilpi-sovelluksen tietokannasta näkyy, että huijauksia tulee suomalaisille samanaikaisesti monesta eri suunnasta. Kyse ei ole vain yksittäisistä viesteistä tai puheluista, vaan laajemmasta ilmiöstä, jossa huijarit vaihtelevat jatkuvasti nimiä, lähettäjiä ja yhteydenottotapoja. Siksi epäilyttävissä yhteydenotoissa tärkeintä on olla toimimatta kiireessä”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Huijausten lisäksi Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy paljon muita häiritseviä yhteydenottoja. Käyttäjät ovat raportoineet runsaasti puhelinmyyntiä, erityisesti +35893150-alkuisista numeroista. Useat yhteydenotot ovat koskeneet muun muassa vitamiinimyyntiä. Lisäksi Kilpi-sovellukseen on tehty jälleen paljon ilmoituksia häiritsevistä aikuisviihdeviesteistä, lainatarjouksista ja online-kasinoiden mainoksista.

Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Palvelu auttaa selvittämään, onko numero tai sähköpostiosoite yhdistetty huijauksiin tai häiritseviin yhteydenottoihin.

Kilpi-sovellus suojaa käyttäjiä huijauspuheluilta, -tekstiviesteiltä, -sähköposteilta sekä muulta roskapostilta. Sovelluksen tietokanta päivittyy käyttäjien ilmoitusten ja tunnistettujen havaintojen perusteella, minkä ansiosta Kilpi auttaa tunnistamaan häiritseviä ja vaarallisia yhteydenottoja jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa haittaa. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.