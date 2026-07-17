Yrittäjät: YEL‑uudistus ei ole perustumassa yrittäjän reaaliaikaisiin ansioihin – työtulolaskurin ongelmat on korjattava
23.7.2026 09:02:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan yrittäjä saisi jatkossa itse valita, perustaako eläkevakuutuksensa nykyiseen työtulomalliin vai todellisiin, veronalaisiin ansiotuloihin. Yrittäjän ansiotulona käytettäisiin viimeksi vahvistetun verotuksen ansiotulotietoa. Mallin ongelma on, että ansiotuloja vakuutettaessa työtulo perustuisi menneisiin tuloihin. ”Valinnanvapaus on oikea suunta, mutta ansiotulomalli ei perustu reaaliaikaisiin tuloihin vaan vanhaan verotustietoon. Lisäksi työtulolaskurin ongelmat on uudistuksessa ratkaistava”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo.
Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierros hallituksen esityksestä yrittäjän eläkejärjestelmän (YEL) uudistamiseksi päättyy 5. elokuuta. Suomen Yrittäjät jätti oman lausuntonsa keskiviikkona.
Suomen Yrittäjät on pitänyt hallituksen kehysriihessä tekemää päätöstä valinnanvapauden lisäämistä tervetulleena linjauksena ja periaatteena.
”Esitysluonnos ei kuitenkaan ratkaise niitä ongelmia, joita uudistuksen tavoitteissa on kuvattu. Jatkovalmistelussa olisi löydettävä malli, jossa reaaliaikaisia rekisteritietoja voidaan hyödyntää ansiotulojen vakuuttamisessa siltä osin kuin ne ovat käytettävissä”, Rytkönen‑Sandberg sanoo.
Esitysluonnoksen mukaan yrittäjän ansiotulon mukainen työtuloperuste voitaisiin vaihtaa yrittäjän hakemuksesta kokonaisarvion mukaiseen työtuloperusteeseen, eli niin sanottuun työtulomalliin, jos yrittäjän työpanokseen vaikuttavat seikat olennaisesti muuttuvat.
”Jos ansiotulojen vakuuttamisessa perusteena on viimeisin vahvistettu verotus, on keskeistä, että yrittäjällä on mahdollisuus hakea työtuloonsa muutosta, jos ansiot olennaisesti muuttuvat. Muutoksen perusteena tulee tällöin olla nimenomaisesti tulojen muutos. Tältä osin esitysluonnosta tulee myös jatkovalmistelussa korjata”, Rytkönen-Sandberg toteaa.
Eläkeyhtiön avattava työtulon perusteita – mielivaltainen laskuri haudattava
Nykyisen työtulomallin kehittämiseksi luonnoksessa esitetään, että työtuloperusteen valitsemiseksi eläkelaitoksen on annettava yrittäjälle tieto työtulon kokonaisarviosta perusteluineen ja varattava yrittäjälle mahdollisuus antaa eläkelaitokselle lisätietoja kokonaisarvioon vaikuttavista seikoista.
”Tämä on muutos oikeaan suuntaan. Yrittäjät odottavat, että uudistus hautaa mielivaltaisen työtulolaskurin. Lainsäädäntöä on täsmennettävä niin, että eläkeyhtiön on työtuloa vahvistaessaan kerrottava selkeästi, mihin työtuloa koskeva kokonaisarvio perustuu ja yrittäjällä on oltava todellinen mahdollisuus vaikuttaa käytettäviin tietoihin”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Hallitus linjasi aiemmin keväällä kehysriihessä myös YEL-järjestelmän rahastoinnin ja YEL-järjestelmän hallinnollisten kustannusten alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden selvittämisestä. Nyt lausuntokierrokselle lähetetyn luonnoksen yhteydessä näihin ei ole otettu kantaa.
”Kehysriihessä linjattuja toimenpiteitä pitää edistää pikaisesti. Ennen vaaleja pitää tarkastella laajemmin koko eläkejärjestelmän tehokkuutta ja rahastointivaihtoehtoja”, Pentikäinen sanoo.
Suomen Yrittäjien esitykset YEL-uudistukselle:
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Uudistuksen tulee vahvistaa yrittäjien luottamusta YEL-järjestelmään.
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Tavoitteena tulee olla yrittäjän vapauden, maksujen kohtuullisuuden ja järjestelmän uskottavuuden lisääminen sekä yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen.
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Työtulon määrittämisen perusteet ja eläkelaitoksen perusteluvelvollisuus on määriteltävä lainsäädännössä selkeästi
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Mielivaltainen eläkeyhtiöiden käyttämä työtulolaskuri tulee haudata tai sen rooli työtulon määrittämisessä tulee kirkastaa selkeästi apuvälineeksi. Lainsäädännössä on kuvattava, miten työpanoksen arvo käytännössä arvioidaan.
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Eläkemaksun tulee lähtökohtaisesti perustua yrittäjän tekemän työn arvoon. Sama periaate on voimassa palkansaajilla: eläke karttuu tehdystä työstä, ei omistuksesta tai sijoituksista.
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Yrittäjät pitää valinnanvapauden lisäämistä oikeana suuntana. Esitysluonnoksessa esitettävä ei kuitenkaan tosiasiallisesti riittävästi lisää yrittäjän päätösvaltaa oman turvansa tasosta.
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Esityksen jatkovalmistelussa on löydettävä malli, jossa reaaliaikaisia rekisteritietoja voidaan hyödyntää ansiotulojen vakuuttamisessa.
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Uudistuksessa tulee huomioida yrittäjien ja yritysten monimuotoisuus mahdollisimman laajasti siten, ettei eri yritysmuotoja tai niissä toimivia yrittäjiä aseteta keskenään eriarvoiseen asemaan ilman erityistä perustetta.
Suomen Yrittäjien lausunto on kokonaisuudessaan nähtävillä täällä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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