Helsingin yliopistoon valittiin kevään toisessa yhteishaussa lähes 5 000 uutta opiskelijaa

Helsingin yliopistoon hyväksyttiin kevään toisessa yhteishaussa yhteensä 4 986 uutta opiskelijaa. Kandiohjelmiin haki 35 203 henkilöä, joista opiskelupaikan sai noin 12 prosenttia. Maisteriohjelmiin haki 2 429 henkilöä, joista hyväksyttiin noin 25 prosenttia. Helsingin yliopisto säilytti asemansa hakijoiden suosikkina sekä ensisijaisten hakijoiden että kokonais­hakijamäärän perusteella.

– Toivotan kaikki uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi Helsingin yliopiston yhteisöön. Opiskelu yliopistossa antaa vahvan pohjan akateemisen ajattelun ja asiantuntijuuden kehittymiselle sekä tulevaisuuden työelämälle, rehtori Sari Lindblom sanoo.

Tutut alat säilyttivät suosionsa

Helsingin yliopiston suosituimmat kandiohjelmat olivat jälleen oikeusnotaarin, lääketieteen ja psykologian koulutusohjelmat. Maisteriohjelmista suosituin oli terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma.

Eniten kasvua hakijamäärissä oli sosiaalitieteiden kandiohjelmassa, jonka hakijamäärä kasvoi 84 % viime vuodesta. Ohjelmaan haki 3 827 henkilöä.

Avoin yliopisto tarjoaa vaihtoehtoisen reitin tutkinto-opiskelijaksi

Kaikki hakijat eivät tällä kertaa saaneet opiskelupaikkaa, mutta yliopisto-opintoja voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voivat kartuttaa osaamista, täydentää aiempia opintoja tai toimia väylänä tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimen väylän kautta haki 279 henkilöä, joista hyväksyttiin 146. Väylähaussa eniten kiinnosti oikeusnotaarin koulutusohjelma, johon haki 58 henkilöä. Helsingin yliopisto kasvattaa avoimen yliopiston väylän kautta valittavien uusien opiskelijoiden määrää, ja tavoitteena on, että entistä suurempi osa opiskelijoita valitaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.

Siirtohaussa hyväksyttiin 88 hakijaa 172:stä. Siirtohaussa opiskelija voi siirtyä toisesta suomalaisesta korkeakoulusta Helsingin yliopistoon tai vaihtaa kandiohjelmaa yliopiston sisällä.

Opintoseteli tukee opintojen aloittamista

Opintosetelin avulla toiselta asteelta Suomessa valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet alle 29-vuotiaat voivat suorittaa enintään 30 opintopistettä maksuttomia avoimen korkeakoulun opintoja. Seteli käy ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkielisiin avoimiin opintoihin, ja se on voimassa kaksi vuotta. Opintoseteli tulee käyttöön elokuussa 2026.

– Opiskelupaikka ei aina avaudu ensimmäisellä hakukerralla, mutta se ei tarkoita, että tie yliopisto-opintoihin olisi suljettu. Avoimessa yliopistossa voi kartuttaa osaamista ja edetä kohti tutkinto-opintoja, ja opintoseteli tarjoaa monille nuorille uuden mahdollisuuden aloittaa opinnot, Sari Lindblom sanoo.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 9.7. mennessä

Valintojen tulokset näkyvät hakijoille Opintopolussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 9.7.2026 klo 15 mennessä. Varasijoilta hyväksyminen jatkuu 4.8.2026 saakka.

Tilastoja

Yhteishaku yhteensä

hakijoita 37 637

opiskelijaksi valittuja 4 986

Sisäänpääsyprosentti 13 %



Kandiohjelmat

hakijoita 35 203

opiskelijaksi valittuja 4 213

sisäänpääsyprosentti 12 %



Maisteriohjelmat

hakijoita 2 429

hyväksyttyjä 607

sisäänpääsyprosentti 25 %

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutus

hakijoita 518

hyväksyttyjä 166

sisäänpääsyprosentti 32 %





Avoimen väylän kautta hyväksyttyjä

hakijoita 279

hyväksyttyjä 146

sisäänpääsyprosentti 52 %





Siirtohaussa hyväksyttyjä