Hillonevan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
3.7.2026 10:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Hillonevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoiman tuotantoaluetta Keski-Suomeen Saarijärven kaupungin Hillonevan alueelle. Tuulivoima-alue sijaitsee Saarijärven kaupungin länsiosassa, noin 22 kilometriä Saarijärven keskustasta länteen, Pylkönmäen taajaman läheisyydessä. Alue on kooltaan noin 3200 hehtaaria. Sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat pääosin Saarijärven kaupungin alueelle, mutta osit-tain myös Multian, Ähtärin, Soinin ja/tai Karstulan kunnan puolelle.
Hankkeessa tarkastellaan nollavaihtoehdon (VE0) lisäksi 24 (VE1) ja 17 (VE2) voimalan rakentamista. Suunniteltujen tuulivoimaloiden korkeus on enintään 300 metriä ja teho enintään 6–10 MW. Tuulivoima-alueen lisäksi tarkastellaan kolmea sähkönsiirron reittivaihtoehtoa. Sähkönsiirtovaihtoehtojen pituudet vaihtelevat yhdeksän ja 24 kilometrin välillä, ja ne sijoittuvat osittain jo olemassa olevan voimajohdon yhteyteen.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 17 lausuntoa ja 34 mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Luonnontilaiseksi koetulla alueella korostuvat erityisesti ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä luonnon osalta erityisesti linnustoon ja metsäpeuraan kohdistuvat vaikutukset.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/hillonevan-tuulivoimahanke-YVA
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Yhteyshenkilöt
Jaana Tuppurainen, ylitarkastaja, p. 0295 255 388, etunimi.sukunimi@lvv.fi
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