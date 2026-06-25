HSL:n hallituksen päätöksiä 30.6.2026
1.7.2026 11:07:08 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL:n hallitus päätti kokouksessaan uuden Operatiivinen-tulosalueen johtajan valinnasta.
Operatiivinen-tulosalueen johtajan virkaan nimitettiin valtiotieteiden maisteri Sami Aherva. Operatiivinen-tulosalue vastaa asiakaspalvelusta, matkatiedosta ja viestinnästä, liikenteen operatiivisesta toiminnasta sekä kokonaisturvallisuudesta.
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Hankintoja
Optimizely-lisenssien ylläpito- ja tukipalveluiden hankinta
HSL:n monikanavaisen viestintäratkaisun toimittajaksi on valittu Optimizely Oy. Hankinta sisältää HSL.fi-verkkosivuston sisällönhallintaratkaisun sekä tukee muun muassa sähköpostiviestintää, mobiilisovellusilmoituksia ja maksetun mainonnan kohdentamista HSL:n asiakkaille. Palveluiden arvioitu kustannus neljälle vuodelle on noin 1,31 miljoona euroa, josta mahdollisten optioiden osuus on noin 520 000 euroa (alv 0 %).
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Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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