HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n hallituksen päätöksiä 30.6.2026

1.7.2026 11:07:08 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote

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HSL:n hallitus päätti kokouksessaan uuden Operatiivinen-tulosalueen johtajan valinnasta. 

Operatiivinen-tulosalueen johtajan virkaan nimitettiin valtiotieteiden maisteri Sami Aherva. Operatiivinen-tulosalue vastaa asiakaspalvelusta, matkatiedosta ja viestinnästä, liikenteen operatiivisesta toiminnasta sekä kokonaisturvallisuudesta.
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Hankintoja

Optimizely-lisenssien ylläpito- ja tukipalveluiden hankinta

HSL:n monikanavaisen viestintäratkaisun toimittajaksi on valittu Optimizely Oy. Hankinta sisältää HSL.fi-verkkosivuston sisällönhallintaratkaisun sekä tukee muun muassa sähköpostiviestintää, mobiilisovellusilmoituksia ja maksetun mainonnan kohdentamista HSL:n asiakkaille. Palveluiden arvioitu kustannus neljälle vuodelle on noin 1,31 miljoona euroa, josta mahdollisten optioiden osuus on noin 520 000 euroa (alv 0 %).
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Yhteyshenkilöt

Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta

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Länsi-Helsingin joukkoliikenne uudistuu vaiheittain 2030-luvun alussa10.6.2026 14:07:55 EEST | Tiedote

Länsi‑Helsingin joukkoliikenteen uudistamiseen tähtäävä suunnitelma sai HSL:n hallituksen hyväksynnän. Suunnitelman rakentuu uuden raitiolinjan 14 ympärille, joka muodostaa jatkossa runkoyhteyden Helsingin keskustan ja Länsi‑Helsingin asuinalueiden välillä. Bussilinjastoa muovataan tukemaan ja täydentämään raitioliikennettä. Suunnitelma otetaan käyttöön vaiheittain, tämänhetkisen arvion mukaan vuosina 2029–2031.

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