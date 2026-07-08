Helsingin yliopisto

Suurrahoitus biodiversiteetin ja maaperän terveyden yhteyksien selvittämiseen

10.7.2026 15:09:26 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

Jaa

Novo Nordisk -säätiö on myöntänyt 10 miljoonan euron rahoituksen Helsingin yliopiston johtamalle tutkimushankkeelle, jossa selvitetään, kuinka maaperän biodiversiteetti vaikuttaa sen terveyteen, tuottavuuteen ja vakauteen.

Kaksi kasvia itämässä maaperässä.
Hankkeessa tarkastellaan maaperän biodiversiteettiä eli monimuotoisuutta, joka ulottuu kasveista ja selkärangattomista eläimistä maaperän mikrobeihin. Pinja Kettunen

Hankkeen päätavoitteena on selvittää, kuinka maaperän monimuotoisuus muokkaa maaperän terveyttä erilaisissa ilmasto- ja käyttöympäristöissä. Hankkeessa yhdistyvät kenttätutkimus, kokeellinen tutkimus ja nykyaikainen mallinnus, joiden avulla maaperän toiminnallisuutta voidaan tarkastella moniulotteisesti. 

– Terve maaperä ylläpitää ruoantuotantoa, luonnon monimuotoisuutta ja ilmaston säätelyä, mutta sen toiminnan taustalla vaikuttavat mekanismit tunnetaan puutteellisesti. Hankkeen tavoitteena on tarjota tieteellinen perusta ja käytännön työkalut terveiden maaperien ylläpitämiseen ja ennallistamiseen muuttuvassa maailmassa, sanoo hankkeen johtaja professori Anna-Liisa Laine Helsingin yliopistosta.

Vuonna 2026 tuli voimaan Maaperän terveyttä ja seurantaa koskeva EU-direktiivi, jonka tavoitteena on parantaa maaperien tilaa EU:n alueella. Maaperän terveys ei ole yksittäinen ominaisuus, vaan joukko toisiinsa kytkeytyviä toimintoja, kuten maaperän kyky sitoa hiiltä, kierrättää ravinteita, varastoida vettä, tuottaa biomassaa ja sietää häiriöitä. Mikäli maaperän terveyttä halutaan optimoida, on tärkeää ymmärtää, miten nämä eri toiminnot voivat sekä vahvistaa että rajoittaa toisiaan.   

– Esimerkiksi runsaasti hiiltä sisältävässä maaperässä voi olla puutetta kasvien tarvitsemista ravinteista, ja ravinteikas, kasvien nopeaa kasvua edistävä maaperä voi olla herkkä kuivuudelle tai tiivistymiselle. Se, miten maaperän eri toiminnot tukevat tai rajoittavat toisiaan, riippuu voimakkaasti esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta, ilmastosta ja viljelykäytännöistä, sanoo professori Jussi Heinonsalo Helsingin yliopistosta. 

Kohti kattavampaa maaperän terveyden arviointia

Hankkeessa toteutetaan yhtenäinen näytteenotto- ja koejärjestely Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Sen avulla voidaan tunnistaa, mitkä ekologiset mekanismit säätelevät maaperän terveyttä, ja erottaa ne paikallisesta vaihtelusta.Lisäksi tutkijat hyödyntävät modernia tilastollista mallinnusta ja koneoppimista, joiden avulla monimutkaiset kokonaisuudet — kuten biodiversiteetti ja maaperän toiminnot — voidaan sisällyttää päätöksentekoa tukeviin analyyseihin ja aineistopohjaisiin ennusteisiin

–Tavoitteemme on tuottaa tähän mennessä kattavin ja biologisesti perustelluin ennustava malli maaperän terveydestä. Se auttaa kehittämään ilmastonmuutosta kestäviä maankäytön ja viljelyn strategioita sekä luotettavia maaperän terveyden seurantajärjestelmiä, sanoo professori Jarno Vanhatalo Helsingin yliopistosta.

Tutkijoiden mukaan luonnon monimuotoisuuden valjastaminen terveiden maaperien ylläpitämiseksi ja ennallistamiseksi on yhä keskeisempää yhteiskuntien ilmasto- ja kriisinkestävyydelle.

Hanketta johtaa kasvien biodiversiteetin professori Anna-Liisa Laine Helsingin yliopistosta. Pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa ovat mukana metsämaatieteen professori Jussi Heinonsalo ja tilastotieteen professori Jarno Vanhatalo Helsingin yliopistosta, maaperämikrobiologian professori Johannes Rousk Lundin yliopistosta sekä maaperätieteen apulaisprofessori Dorette Müller-Stöver Kööpenhaminan yliopistosta.

Avainsanat

biodiversiteettimaaperäterveystutkimuskestävyyshelsingin yliopisto

Yhteyshenkilöt

Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye