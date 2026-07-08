Suurrahoitus biodiversiteetin ja maaperän terveyden yhteyksien selvittämiseen
10.7.2026 15:09:26 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Novo Nordisk -säätiö on myöntänyt 10 miljoonan euron rahoituksen Helsingin yliopiston johtamalle tutkimushankkeelle, jossa selvitetään, kuinka maaperän biodiversiteetti vaikuttaa sen terveyteen, tuottavuuteen ja vakauteen.
Hankkeen päätavoitteena on selvittää, kuinka maaperän monimuotoisuus muokkaa maaperän terveyttä erilaisissa ilmasto- ja käyttöympäristöissä. Hankkeessa yhdistyvät kenttätutkimus, kokeellinen tutkimus ja nykyaikainen mallinnus, joiden avulla maaperän toiminnallisuutta voidaan tarkastella moniulotteisesti.
– Terve maaperä ylläpitää ruoantuotantoa, luonnon monimuotoisuutta ja ilmaston säätelyä, mutta sen toiminnan taustalla vaikuttavat mekanismit tunnetaan puutteellisesti. Hankkeen tavoitteena on tarjota tieteellinen perusta ja käytännön työkalut terveiden maaperien ylläpitämiseen ja ennallistamiseen muuttuvassa maailmassa, sanoo hankkeen johtaja professori Anna-Liisa Laine Helsingin yliopistosta.
Vuonna 2026 tuli voimaan Maaperän terveyttä ja seurantaa koskeva EU-direktiivi, jonka tavoitteena on parantaa maaperien tilaa EU:n alueella. Maaperän terveys ei ole yksittäinen ominaisuus, vaan joukko toisiinsa kytkeytyviä toimintoja, kuten maaperän kyky sitoa hiiltä, kierrättää ravinteita, varastoida vettä, tuottaa biomassaa ja sietää häiriöitä. Mikäli maaperän terveyttä halutaan optimoida, on tärkeää ymmärtää, miten nämä eri toiminnot voivat sekä vahvistaa että rajoittaa toisiaan.
– Esimerkiksi runsaasti hiiltä sisältävässä maaperässä voi olla puutetta kasvien tarvitsemista ravinteista, ja ravinteikas, kasvien nopeaa kasvua edistävä maaperä voi olla herkkä kuivuudelle tai tiivistymiselle. Se, miten maaperän eri toiminnot tukevat tai rajoittavat toisiaan, riippuu voimakkaasti esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta, ilmastosta ja viljelykäytännöistä, sanoo professori Jussi Heinonsalo Helsingin yliopistosta.
Kohti kattavampaa maaperän terveyden arviointia
Hankkeessa toteutetaan yhtenäinen näytteenotto- ja koejärjestely Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Sen avulla voidaan tunnistaa, mitkä ekologiset mekanismit säätelevät maaperän terveyttä, ja erottaa ne paikallisesta vaihtelusta.Lisäksi tutkijat hyödyntävät modernia tilastollista mallinnusta ja koneoppimista, joiden avulla monimutkaiset kokonaisuudet — kuten biodiversiteetti ja maaperän toiminnot — voidaan sisällyttää päätöksentekoa tukeviin analyyseihin ja aineistopohjaisiin ennusteisiin
–Tavoitteemme on tuottaa tähän mennessä kattavin ja biologisesti perustelluin ennustava malli maaperän terveydestä. Se auttaa kehittämään ilmastonmuutosta kestäviä maankäytön ja viljelyn strategioita sekä luotettavia maaperän terveyden seurantajärjestelmiä, sanoo professori Jarno Vanhatalo Helsingin yliopistosta.
Tutkijoiden mukaan luonnon monimuotoisuuden valjastaminen terveiden maaperien ylläpitämiseksi ja ennallistamiseksi on yhä keskeisempää yhteiskuntien ilmasto- ja kriisinkestävyydelle.
Hanketta johtaa kasvien biodiversiteetin professori Anna-Liisa Laine Helsingin yliopistosta. Pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa ovat mukana metsämaatieteen professori Jussi Heinonsalo ja tilastotieteen professori Jarno Vanhatalo Helsingin yliopistosta, maaperämikrobiologian professori Johannes Rousk Lundin yliopistosta sekä maaperätieteen apulaisprofessori Dorette Müller-Stöver Kööpenhaminan yliopistosta.
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Yhteyshenkilöt
Anna-Liisa LaineProfessoriHelsingin yliopistoPuh:0294157750anna-liisa.laine@helsinki.fiwww.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/anna-liisa-laine-9059783
Jarno VanhataloProfessoriPuh:0294140639jarno.vanhatalo@helsinki.fiwww.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/jarno-vanhatalo-9118861
Jussi HeinonsaloHelsingin yliopistoPuh:0294158106jussi.heinonsalo@helsinki.fiwww.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/henkilohaku/jussi-heinonsalo-9017450
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
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