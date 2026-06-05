Savonlinnan Ohrasuon aurinkopuisto valmistui – merkittävä uusiutuvan energian investointi vahvistaa Itä-Suomen energiajärjestelmää
2.7.2026 13:00:00 EEST | Suur-Savon Sähkö Oy | Tiedote
Suur-Savon Sähkön omistama Savonlinnan Ohrasuon aurinkopuisto on valmistunut. Valtatie 14 varrella sijaitseva 9 megawatin (MWp) aurinkopuisto on yksi Itä-Suomen ensimmäisistä teollisen mittaluokan aurinkovoimaloista ja merkittävä askel yhtiön uusiutuvan energiantuotannon kasvattamisessa.
Aurinkopuisto tuottaa puhdasta sähköä Itä-Suomen sähköverkkoon vuosikymmeniksi eteenpäin ja tukee alueen siirtymää kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa. Aurinkopuiston omistaa Suur-Savon Sähkön tytäryhtiö Järvi-Suomen Aurinko Oy, ja sen kokonaisurakoitsijana toimi Solarigo .
–Ohrasuon aurinkopuisto on konkreettinen osoitus siitä, miten pitkäjänteisillä investoinneilla rakennamme puhtaampaa ja omavaraisempaa energiajärjestelmää Järvi-Suomeen. Samalla vahvistamme alueen elinvoimaa ja uusiutuvan energian tuotantoa, sanoo Järvi-Suomen Auringon toimitusjohtaja Jari Väyrynen.
Rakentamisen aikana hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota alueen maaperän olosuhteisiin ja kosteikkoalueisiin. Työt etenivät suunnitellussa aikataulussa, ja aurinkopuisto valmistui kesällä 2026. Hankkeelle myönnetty Euroopan unionin RENEWFM-ohjelman tuki oli merkittävä osa investoinnin toteutumista.
Lisäksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia täydentää aurinkopuistoa tulevaisuudessa sähkövarastolla, joka lisäisi tuotannon joustavuutta ja tukisi sähköjärjestelmän tasapainoa.
Aurinkopuisto numeroina
Vuosituotanto: noin 7 megawattituntia (noin 350 omakotitalon kulutuksen verran)
Piikkiteho: 9 MWp
Aurinkopaneeleita: 14 456 kpl
Inverttereitä: 21 kpl
Muuntamoita: 3 kpl
Ohrasuon aurinkopuisto on osa Suur-Savon Sähkön strategiaa lisätä uusiutuvan energian tuotantoa toimialueellaan ja rakentaa vastuullista, pitkäjänteistä energiantuotantoa alueen hyväksi. Hanke vahvistaa yhtiön kasvavaa uusiutuvan energian kokonaisuutta ja tukee Suomen vihreän siirtymän tavoitteita.
Aurinkopuiston avajaisia vietetään tiistaina 4.8.2026 klo 14–17 Ohrasuolla osoitteessa Satelliittikatu 32, 57210 Savonlinna. Tilaisuus on kaikille avoin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari VäyrynentuotantojohtajaSuur-Savon Sähkö OyPuh:010 210 4358jari.vayrynen@sssoy.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme aurinkosähköä yrityksille ja teollisen mittaluokan aurinkopuistoja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 200 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 120 henkilöä.
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