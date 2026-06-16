Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Kodinkoneita jätetään yhä kierrättämättä – tiedätkö, minne vanha laite oikeasti kuuluu?
2.7.2026 09:48:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Pienet kodinkoneet löytävät yhä liian usein tiensä taloyhtiöiden jäteastioihin oikean kierrätyspisteen sijaan. Vanha kodinkone ei kuulu sekajätteeseen, eikä sen kierrättäminen vaadi suurta vaivaa. Lisäksi se on maksutonta. Jokainen kiertoon palautettu laite on tärkeä.
Vaikka kodinkoneiden kierrätys on tehty helpoksi, on tavallista, että niitä jätetään taloyhtiöiden roskakatoksiin ja sekajätteeseen. Kuluttajat eivät tunne kodinkoneiden asianmukaista hävittämistä ja sen helppoutta riittävän hyvin.
”Asianmukainen kierrätys varmistaa, että laitteiden materiaalit päätyvät uusien tuotteiden raaka-aineiksi ja haitalliset aineet käsitellään ympäristöä suojellen. Lisäksi kierrätyksen avulla neitseellisten raaka-aineiden tarvetta voidaan vähentää. Jokainen kiertoon palautettu laite on tärkeä, sillä laitteiden oikeaoppinen kierrätys on ympäristöteko mutta myös turvallisuusteko”, kertoo ETKO ry:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen.
Älä ole kiertotalouden jarru – muistilista kodinkoneiden kierrätykseen
-Käytöstä poistetun laitteen palauttaminen on ilmaista.
-Kierrätys onnistuu virallisella kierrätyspisteellä, joita on lähes 500 ympäri Suomen. Kierrätyspisteiden sijainnin voit tarkastaa osoitteesta kierratys.info.
-Aluekeräyspisteet vastaanottavat kaikenkokoisia laitteita pienistä kelloista ja kihartimista suuriin kodinkoneisiin. Ison kodinkoneen, kuten lieden tai jääkaapin, voi palauttaa uuden ostamisen yhteydessä.
-Myös suurin osa kodinkoneita myyvistä kaupoista vastaanottaa laitteita ilman ostovelvoitetta.
-Kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet kuuluvat SER-keräykseen, ei sekajätteeseen tai roskakatokseen.
Kierrätyksen muistilistan kokosi Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry.
Lisätietoa
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
Taina Luukkainen, ETKO ry:n toimitusjohtaja
taina.luukkainen@etkory.fi
+358 400 597 492
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taina LuukkainenToimitusjohtajaPuh:+358 400 597 492taina.luukkainen@etkory.fi
Tietoja julkaisijasta
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
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