Simpukat poistavat kaloja vahingoittavaa vesihometta
2.7.2026 14:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Uutinen
Jyväskylän yliopiston ja Ruokaviraston tutkijat onnistuivat estämään kaloja vaivaavan vesihomeen tartuntoja simpukoiden avulla. Järvisimpukat suodattivat tehokkaasti itiöitä vedestä ja estivät kalan mätijyvien hometartunnat lähes kokonaan. Tutkimus julkaistiin Freshwater Biology -tiedejulkaisussa kesäkuussa.
Mätijyviin, poikasiin ja aikuisiin kaloihin tarttuva vesihome haittaa vakavasti sisävesien kalankasvatusta. Vesihomeesta on myös tullut suuri uhka uhanalaisten lohikalojen suojelulle, koska tauti on hävittänyt viljelyssä olleita, arvokkaita emokantoja.
Vesihomeen torjunta on perustunut kemikaaleihin, jotka ovat kalliita tai joiden käyttöä on rajoitettu terveys- ja ympäristösyistä. Uudet ja varsinkin ympäristöystävälliset keinot vesihomeen torjumiseksi ovat tästä syystä enemmän kuin tervetulleita.
”Simpukoiden tiedetään olevan tehokkaita suodattajia. Kaikki pienet eloperäiset partikkelit kokoluokassa 5-50 mikrometriä (µm) kelpaavat niille. Vesihomeen itiöt sattuvat tähän kokohaarukkaan, joten kokeilimme, maistuisivatko ne simpukoille”, kuvaa projektin alkua tutkimuksen vastuukirjoittaja, väitöskirjatutkija Ville Julkunen Jyväskylän yliopistosta.
Simpukat poistivat homeitiöitä ja alensivat itiöiden itämiskykyä
Tutkimuksen tulokset olivat monella tavalla lupaavia, arvioivat tutkijat. Simpukka-akvaarioissa vesihomepartikkeleiden vähenemä vuorokauden aikana oli seitsemän kertaa suurempi kuin simpukattomissa kontrolliakvaarioissa. Lisäksi syömättä jääneidenkin itiöiden itämiskyky laski simpukka-akvaarioissa jääden alle neljäsosaan simpukattomiin kontrollialtaisiin verrattuna.
”Tämä tarkoittaa, että simpukat vahingoittavat homeitiöitä – syömisen lisäksi – jollakin tuntemattomalla tavalla, mikä avaa mielenkiintoisia uusia tutkimusnäkymiä”, toteaa väitöskirjatyön ohjaaja, yliopistonlehtori, dosentti Katja Pulkkinen Jyväskylän yliopistosta.
Simpukat suojasivat kalan mätijyviä hometartunnalta
Vakuuttavin näyttö simpukoiden tehokkuudesta vesihometaudin torjunnassa tuli esille, kun kalojen herkkiä mätijyviä altistettiin homeitiöille. llman simpukoita 93-100 prosenttia mätijyvistä homehtui vuorokaudessa, kun simpukka-akvaarioissa vastaava osuus oli nollasta kolmeen prosenttia.
”Lähes sadan prosentin mätikuolevuus kuvastaa monesti tilannetta kalanviljelyssä, jos torjunta-aineita ei käytetä. Simpukoiden avulla päästiin tässä laboratoriotutkimuksessa lähelle täyttä suojausta – luonnonmukaisella keinolla ilman kemikaaleja”, korostaa tuloksen merkittävyyttä professori Jouni Taskinen Jyväskylän yliopistosta.
Tutkimus on saanut tukea Nesslingin säätiöltä ja Wihurin rahastosta, jotka tukevat tutkija Ville Julkusen väitöstutkimustyötä.
Tutkimus julkaisiin Freshwater Biology -lehdessä kesäkuussa 2026:
Julkunen, V., Pakarinen, V., Korkea-aho, T., Viljamaa-Dirks, S., Taskinen, J. and Pulkkinen, K. 2025. Freshwater mussel Anodonta cygnea reduces concentration, germinability, and infectivity of pathogenic oomycete Saprolegnia spp. spores.
Freshwater Biology, 2026; 71:e70261: https://doi.org/10.1111/fwb.70261
Lisätietoja:
- Ville Julkunen, Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteen laitos, ville.i.julkunen@jyu.fi
- Katja Pulkkinen, Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteen laitos, katja.pulkkinen@jyu.fi, puh. 040 846 9359
- Jouni Taskinen, Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteen laitos, jouni.k.taskinen@jyu.fi, puh. 040 355 8094
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopistoon valittiin 2924 uutta opiskelijaa2.7.2026 12:04:36 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopistoon hyväksyttiin kevään toisessa yhteishaussa ja yliopistojen avoimen väylän erillishaussa yhteensä 2924 uutta opiskelijaa. Lukuvuosi alkaa elokuun lopulla uusien opiskelijoiden orientaation merkeissä. Onnittelemme kaikkia valittuja!
Avoimen väylät uudistuvat Jyväskylän yliopistossa: Selkeyttä ja lisää mahdollisuuksia tutkintokoulutukseen hakeutuville29.6.2026 12:44:56 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopisto nostaa avoimen väylän kautta valittavien opiskelijoiden osuutta. Tavoitetaso on 15 prosenttia niiden tutkinto-ohjelmien sisäänotosta, joihin voi hakea avoimen väylältä. Samalla avoimen väylien edellytykset selkeytyvät: jatkossa Jyväskylän yliopistossa on kolme väylätyyppiä. Kehittämistyö tukee erityisesti valtion rahoittamalla opintosetelillä opiskelevien nuorten aikuisten korkeakoulupaikan saavuttamista.
Uusiutuvan energian nopea kasvu kuormittaa luontoa – tutkijat ehdottavat tarkempaa sijainninohjausta29.6.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Suomessa nopeasti kasvanut tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto vaikuttaa merkittävästi sekä ympäristöön että ihmisiin, osoittaa tuore Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin Wisdom Letters -julkaisusarjassa ilmestynyt vertaisarvioitu artikkeli. Vaikka yksittäisiä hankkeita tarkastellaan yksityiskohtaisesti, eivät nykyiset suunnittelu- ja arviointikäytännöt riitä niiden yhteisvaikutusten hallintaan. Politiikkasuosituksia sisältävän julkaisun ovat laatineet neljä tutkijaa Suomen ympäristökeskuksesta, Itä-Suomen yliopistosta ja Turun yliopistosta.
Ketä enää kiinnostaa? Jyväskylän Kesässä kysytään, mihin journalismia ja viisautta tarvitaan muuttuvassa maailmassa25.6.2026 10:10:24 EEST | Tiedote
Jyväskylän Kesän keskusteluohjelma kokoaa 1.–5.7.2026 Jyväskylän yliopiston kampukselle tutkijoita, taiteilijoita, toimittajia ja muita asiantuntijoita pohtimaan viisauden merkitystä ajassamme. Ohjelmassa tarkastellaan muun muassa journalismin tulevaisuutta, viisauden ja typeryyden rajapintoja, vastuullisuutta, ihmisen kasvua sekä luontosuhdetta.
Monimuotoinen metsä on tulevaisuuden arvonluonnin alusta – tutkijat esittävät uutta suuntaa Suomen metsäsektorille25.6.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Luontokato, ilmastotavoitteet ja globaalit markkinamuutokset muuttavat metsäsektorin toimintaympäristöä. Uusimman Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin tuottaman Wisdom Letters -julkaisusarjan vertaisarvioidun julkaisun mukaan Suomen kannattaa vastata muutokseen rakentamalla metsistä monipuolinen arvonluonnin alusta, jossa taloudellinen menestys perustuu aiempaa vahvemmin luonnon monimuotoisuuteen, uusiin palveluihin ja korkean lisäarvon liiketoimintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme