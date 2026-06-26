Korkeasaaressa on kolme manulinpentua

Pentujen syntymä havaittiin, kun manulinaaras alkoi toukokuun alussa viettää paljon aikaa pesäpöntössä. Myöhemmin emon nähtiin kantavan suussaan yhtä pentua. Ensimmäisen kerran pesään kurkistettiin kesäkuun puolella ja vasta silloin varmistui, että pentuja on kolme.

Eläinvanhemmille annetaan aina rauha poikastensa hoitoon. Manulinaaras on myös tehnyt selväksi, ettei apu ole tarpeen. Se on pujahtanut aina pesäpönttöön pentujensa turvaksi, kun eläintenhoitaja on tullut hoitotiloihin. Kolme viikkoa sitten pennut alkoivat liikkua pesän ulkopuolella ja viime perjantaina niitä nähtiin ensi kertaa ulkoilemassa. Pentujen isä asuu eri tarhassa lukuun ottamatta kevättalven lyhyttä kiima-aikaa, sillä manulit arvostavat omaa rauhaa myös reviirillään.

Pentujen tarkastus tehtiin pikaisesti sillä aikaa, kun emo oli aamuisella ruuanhakumatkallaan ulkona. Neuvolakäynnillä oli eläintenhoitajien lisäksi mukana eläinlääkäri, jolta pennut saivat matolääkkeen ja tunnistussirut. Samalla pikkumanulit punnittiin, niistä otettiin tunnistuskuvat ja niiden sukupuolet tarkistettiin.

”Kolmikosta yksi on uros ja kaksi näyttäisi olevan naaraita. Tämä on manuliparin tähän asti isoin pentue, ensin niille syntyi yksi pentu ja toisessa pentueessa oli kaksi pentua. Vanhemmat sisarukset asuvat Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä ruotsalaisessa Nordens Arkissa. Suojeluohjelman tavoitteena on, että ne saavat siellä aikanaan omia pentuja”, kertoo eläintenhoitaja Jonne Stenroth.

Manulit kuuluvat eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan, jolla pyritään kasvattamaan elinvoimainen eläintarhakanta huonosti tunnetun ja piilottelevaa elämää luonnossa elävän manulin tulevaisuuden turvaamiseksi. Maailman eläintarhoissa elää noin 210 manulia. Korkeasaaressa syntyneet pennut varttuvat emonsa hoivissa 8–9 kuukauden ikään, jonka jälkeen niidenkin on aika muuttaa toisiin eläintarhoihin, suojeluohjelmaa hallinnoivan lajikoordinaattorin valitsemien puolisoiden luokse.

Korkeasaarella on merkittävä rooli manulin suojelussa luonnossa. Sitä vauhdittaa syyskuinen suojelutapahtuma Kissojen Yö, jossa manuleille kerätyt varat ohjataan kokonaisuudessaan Pallas’s Cat International Conservation Alliancelle. Korkeasaaren tuki käytetään tänäkin vuonna kiireellisimpien suojeluprojektien edistämiseen lajin elinalueella Keski-Aasiassa. Viimeisen vuoden aikana projekteissa on muun muassa tehty kannanseurantaa ja tunnistettu manulin elinalueita, selvitetty turismin vaikutuksia, tutkittu keinopesien toimivuutta ja osallistettu paikallisia yhteisöitä manulin suojeluun.

Manuli on aasialainen arokissa, joita elää Keski-Aasiassa 16 valtion alueella. Elinalueiden laajuudesta huolimatta monet manulipopulaatiot ovat pieniä, eristäytyneitä ja väheneviä. Suurimmat lajin uhat ovat elinympäristöjen häviäminen maatalouden laajentumisen ja teollisen kehityksen vuoksi sekä manuleita saalistavat koirat.