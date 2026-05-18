Tampereen ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat on valittu
2.7.2026 09:15:39 EEST | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) valittiin yli 3300 opiskelijaa syksyllä alkaviin koulutuksiin. Opiskelijoita on valittu kevään aikana monessa eri haussa. Seuraava hakumahdollisuus avautuu syksyllä.
Korkeakoulujen kevään 2026 toisessa yhteishaussa TAMKilla oli 40 hakukohdetta AMK-tutkintoihin ja 19 hakukohdetta ylempiin AMK-tutkintoihin usealla eri alalla. TAMK oli hakijamäärältään Suomen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu: hakijoita oli kaikkiaan noin 19 600, joista ensisijaisia hakijoita noin 7100. Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa valittiin noin 1900 opiskelijaa AMK-koulutuksiin ja noin 350 ylempiin AMK-koulutuksiin.
Kevään ensimmäisessä yhteishaussa valittiin opiskelijoita seitsemään englanninkieliseen Bachelor-ohjelmaan ja erillishaussa kuuteen Master-ohjelmaan. Näissä valittiin yhteensä noin 600 uutta opiskelijaa. TAMKin ammatilliseen opettajakorkeakouluun valittiin noin 290 opiskelijaa.
TAMKiin voi hakea opiskelemaan myös avoimen korkeakoulun opintojen perusteella avoimen väylän hauissa tai toisesta korkeakoulusta siirtohaussa. Kevään 2026 avoimen väylän hauissa ja siirtohaussa valittiin yhteensä yli 200 opiskelijaa.
Uudet opiskelijat aloittavat elokuussa orientoivilla opinnoilla TAMKin kampuksilla ja tutustuvat samalla uuteen opiskeluympäristöönsä sekä opiskelukavereihinsa.
Seuraavat hakumahdollisuudet
Ilmoittautuminen avoimen AMKin syksyllä alkaviin väyläopintoihin alkaa 29.7. kello 9.00 ja päättyy seuraavana päivänä 30.7. klo 23.59. Väyläopinnot koostuvat pääsääntöisesti tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista. Väyläopintojen suorittamisen jälkeen voi hakeutua avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi.
Seuraava valtakunnallinen yhteishaku korkeakouluihin on 31.8.–10.9.2026, jossa voi hakea sekä AMK- tutkintoihin että ylempiin AMK-tutkintoihin. Koulutukset alkavat tammikuussa 2027. TAMKilla on syksyn yhteishaussa 27 hakukohdetta usealla eri koulutusalalla ja yhteensä noin 740 aloituspaikkaa.
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Yhteyshenkilöt
Katja KomulainenKoulutuksen vararehtoriTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358 50 364 0500katja.komulainen@tuni.fi
Leena LuomaHakemisen palveluiden päällikköTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358 50 306 1244leema.luoma@tuni.fi
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Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 12 000 opiskelijaa ja yli 800 työntekijää.
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