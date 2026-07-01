Pohde avasi Kuusamoon uuden ryhmäkodin mielenterveyskuntoutujille
3.7.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on avannut Kuusamoon uuden yhteisöllisen asumisen yksikön mielenterveyskuntoutujille. Myöhemmin Pohde avaa samaan osoitteeseen myös uuden ympärivuorokautisen asumisen yksikön.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on avannut Kuusamoon uuden ryhmäkodin, Sinituvan. Se tuottaa sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllistä asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille.
– Perustimme uuden ryhmäkodin Kuusamon ryhmäkoti Mielentuvan ja Taivalkosken ryhmäkoti Sinikellon tilalle. Uusi ryhmäkoti soveltuu niitä paremmin mielenterveyskuntoutujien yhteisölliseen asumiseen. Lakkautimme ryhmäkoti Mielentuvan ja ryhmäkoti Sinikellon juhannusviikolla, kun asiakkaat siirtyivät niistä Sinitupaan, kertoo palvelualuejohtaja Mirva Salmela Pohteelta.
Ryhmäkoti Sinituvan osoite on Noitiniementie 24, Kuusamo. Pohde avaa samaan osoitteeseen myös uuden ympärivuorokautisen asumisen yksikön, ryhmäkoti Sinipirtin. Sinipirtin avaaminen on viivästynyt Pohteen yhteistoimintaneuvottelujen ja rekrytointikiellon vuoksi.
Ryhmäkoti Sinituvassa on 20 asiakaspaikkaa. Pohde lisää Sinituvan asiakaspaikkoja yhteistoimintaneuvottelujen ja rekrytointikiellon päätyttyä.
Yhteisöllinen asumispalvelu tarkoittaa sitä, että asiakas asuu ryhmäkodissa, jossa henkilöstö on paikalla aamusta iltaan. Ryhmäkoti Sinituvassa on henkilöstö paikalla joka päivä kello 8.00–20.00. Ympärivuorokautinen asumispalvelu tarkoittaa sitä, että asiakas asuu ryhmäkodissa, jossa henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden.
Lue lisää yhteisöllisestä ja ympärivuorokautisesta asumisesta
Lue lisää yhteisöllisestä ja ympärivuorokautisesta asumisesta Pohde.fi:n sivulla Asumispalvelut erityisryhmille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirva SalmelaPalvelualuejohtaja, Aikuisten erityispalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Oys psykiatria toimialuePuh:0505924674mirva.salmela@pohde.fi
Niina LaukkaVastuuyksikköpäällikköMielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kuntoutus- ja ohjauspalvelutPuh:044 333 4095niina.laukka@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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