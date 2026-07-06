Kokoomuksen Kilpi: Kirjallisuus takaisin äidinkielen opetuksen ytimeen
6.7.2026 07:03:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus haluaa vahvistaa kirjallisuuden asemaa peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden ymmärtämisen on oltava oppiaineen selkeä ydin. Heinäkuun 6. päivänä vietetään Eino Leinon sekä runon ja suven päivää. Kieli on sivistyksen, ajattelun, tunteiden ja yhteisen kulttuurin perusta.
– Suomen kieli on kaunis, rikas ja vaalimisen arvoinen. Jotta kieli säilyy vahvana ja elävänä, on lapsille annettava aikaa lukea, kirjoittaa ja tutustua kirjallisuuteen. Siksi kirjallisuus on nostettava takaisin äidinkielen rinnalle, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja kirjailija Marko Kilpi.
Kirjallisuuden opetuksen tehtäväksi oppilaiden kiinnostuksen herättämisen kirjallisuutta kohtaan ja pohjan luomisen elinikäiselle lukuharrastukselle. Opetushallituksen mukaan kirjallisuuden tulisi olla opetuksessa läsnä kaikilla vuosiluokilla ja lukemisen itsestään selvä osa äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta.
Kokoomuksen mukaan tämä periaate on otettava vakavasti myös opetussuunnitelmien ja tuntien arjessa. Vuosien varrella äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen on liitetty paljon uusia tavoitteita. Vuorovaikutustaidot, ilmaisurohkeus ja monimediaisessa ympäristössä toimiminen ovat tärkeitä taitoja, mutta ne eivät saa syrjäyttää vahvan luku- ja kirjoitustaidon oppimista.
– Lukeminen antaa kyvyn ajatella, kuvitella, ymmärtää toista ihmistä ja jäsentää maailmaa. Kirjallisuus opettaa eläytymään toisen ihmisen kokemuksiin ja vahvistaa empatiakykyä. Se on taito, jonka merkitys vain korostuu ajassa, jossa lasten ja nuorten vakava väkivalta on lisääntynyt ja huoli kyvystä asettua toisen asemaan on kasvanut. Onko tulevassa tekoälyajassa mitään sen tärkeämpää taitoa, Kilpi kysyy.
Kokoomus esittää, että äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta vahvistetaan edelleen peruskoulussa
Suomalaisten nuorten lukutaidon heikkeneminen on tätä taustaa vasten huolestuttavaa. PISA 2022 -tulosten mukaan suomalaisnuorten lukutaito on edelleen OECD:n keskiarvon yläpuolella, mutta Suomen pistekeskiarvo laski vuoden 2018 arviointiin verrattuna 30 pistettä.
Orpon hallitus on jo vahvistanut perustaitoja lisäämällä äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen kaksi vuosiviikkotuntia syksystä 2025 alkaen. Tavoitteena on, että oppilaat saavat enemmän opetusta ja oppivat syvällisemmin lukemisen ja kirjoittamisen taitoja.
Kokoomuksen mukaan seuraava askel on varmistaa, että lisäaika ja opetussuunnitelman painotukset tukevat aidosti myös kirjallisuuden lukemista ja käsittelyä.
– Koulussa tärkeää on se, mille annetaan aikaa. Jos haluamme, että lapset lukevat, kirjallisuuden on näyttävä lukujärjestyksessä, luokkahuoneessa ja koulun arjessa. Kirjoja pitää lukea yhdessä, yksin, ääneen, keskustellen ja kirjoittaen, Kilpi sanoo.
Kokoomus esittää, että äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta vahvistetaan edelleen peruskoulussa ja kirjallisuuden painoarvoa opetussuunnitelmassa kirkastetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa enemmän aikaa lukemiselle, laajempaa kosketusta kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen, vahvempaa yhteistyötä kirjastojen kanssa sekä selkeämpää painotusta kauno- ja tietokirjallisuuden lukemiseen eri vuosiluokilla.
– Kirjallisuus voi olla suuri lahja, osa eloa ja sen vaiheita. Eino Leinon sanoin: "Ja minkä mä taidan, jos elämä tää, vain mulle on suuri runo, mihin saimme me Luojalta langat vaan ja Luojalta käskyn: puno!"
Runo: Eino Leino, "Laulajan laulu", 1898.
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Yhteyshenkilöt
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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