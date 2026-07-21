Kokoomuksen Castrén: Synnyttäneiden äitien ja vauvaperheiden tukea on vahvistettava
23.7.2026 07:04:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus haluaa parantaa synnyttäneiden äitien ja perheiden saamaa tukea sekä vahvistaa edellytyksiä perheellistymiselle Suomessa. Puolue esittää kattavan kokonaisuuden, jolla tuetaan vanhemmuutta aina perheen perustamisesta synnytyksen jälkeiseen aikaan asti. Esitys sisältyy Kokoomuksen kesäkuussa 2026 hyväksyttyyn tavoiteohjelmaan.
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén korostaa, että yhteiskunnan tulee tukea ihmisiä heidän omissa perhehaaveissaan koko perheellistymisen polun ajan.
– Perheellistymiseen liittyviä huolia voidaan vähentää vahvistamalla odottavien vanhempien tukea, panostamalla hyviin synnytyskokemuksiin ja varmistamalla laadukas synnytyksen jälkeinen hoito. Nämä ovat konkreettisia toimia, joilla voidaan helpottaa perheiden arkea, Castrén sanoo.
Kokoomus haluaa kehittää synnytys- ja perhevalmennusta sekä mahdollistaa tuleville vanhemmille tutustumiskäynnit synnytysosastoihin koko Suomessa.
Lisäksi puolue esittää, että keskenmenon tai raskaudenkeskeytyksen kokeneille varmistetaan mahdollisuus saada psykososiaalista tukea.
Tavoiteohjelmassa esitetään myös hedelmällisyysneuvonnan vahvistamista osana ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolaa, perhekeskuspalveluita sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Samalla halutaan lisätä erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten hedelmällisyystietoutta.
– Hyvä synnytyskokemus ei synny sattumalta. Synnyttäjille on varmistettava riittävä tuki, kiireetön kohtaaminen, hyvä kivunlievitys sekä laadukas synnytyksen jälkeinen hoito. Lisäksi synnyttäneiden äitien jälkitarkastusten ja -hoidon laatua on parannettava, jälkitarkastukseen on päästävä ajoissa ja synnytysvaurioiden tunnistamista sekä jatkohoitoa on kehitettävä, Castrén sanoo.
Kokoomus haluaa lisäksi tukea perheellistymisen aikaistumista kehittämällä korkeakoulutusta huomioimaan nykyistä paremmin vanhemmuuden ja opiskelun yhteensovittamisen sekä tarjoamalla tukea nuorten aikuisten mielenterveyteen ja parisuhteiden ongelmiin.
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Yhteyshenkilöt
Maaret CastrénKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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