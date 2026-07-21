Kokoomuksen Castrén: Synnyttäneiden äitien ja vauvaperheiden tukea on vahvistettava

Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén korostaa, että yhteiskunnan tulee tukea ihmisiä heidän omissa perhehaaveissaan koko perheellistymisen polun ajan.

– Perheellistymiseen liittyviä huolia voidaan vähentää vahvistamalla odottavien vanhempien tukea, panostamalla hyviin synnytyskokemuksiin ja varmistamalla laadukas synnytyksen jälkeinen hoito. Nämä ovat konkreettisia toimia, joilla voidaan helpottaa perheiden arkea, Castrén sanoo.

Kokoomus haluaa kehittää synnytys- ja perhevalmennusta sekä mahdollistaa tuleville vanhemmille tutustumiskäynnit synnytysosastoihin koko Suomessa.



Lisäksi puolue esittää, että keskenmenon tai raskaudenkeskeytyksen kokeneille varmistetaan mahdollisuus saada psykososiaalista tukea.

Tavoiteohjelmassa esitetään myös hedelmällisyysneuvonnan vahvistamista osana ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolaa, perhekeskuspalveluita sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Samalla halutaan lisätä erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten hedelmällisyystietoutta.

– Hyvä synnytyskokemus ei synny sattumalta. Synnyttäjille on varmistettava riittävä tuki, kiireetön kohtaaminen, hyvä kivunlievitys sekä laadukas synnytyksen jälkeinen hoito. Lisäksi synnyttäneiden äitien jälkitarkastusten ja -hoidon laatua on parannettava, jälkitarkastukseen on päästävä ajoissa ja synnytysvaurioiden tunnistamista sekä jatkohoitoa on kehitettävä, Castrén sanoo.

Kokoomus haluaa lisäksi tukea perheellistymisen aikaistumista kehittämällä korkeakoulutusta huomioimaan nykyistä paremmin vanhemmuuden ja opiskelun yhteensovittamisen sekä tarjoamalla tukea nuorten aikuisten mielenterveyteen ja parisuhteiden ongelmiin.