Kokoomuksen Päivärinta: Lautamiesjärjestelmä joutaa jäädä historiaan
27.7.2026 07:39:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinnan mukaan maallikkotuomarit eivät enää ole tätä päivää. Siksi Kokoomus esittää koko lautamiesjärjestelmästä luopumista.
Kokoomuksen kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Susanne Päivärinnan mukaan suomalainen oikeusvaltio rakentuu oikeudenmukaisuudesta ja kansalaisten luottamuksesta yhdenvertaiseen kohteluun. Päivärinta näkee, että maallikkojäsenten osallistuminen käräjäoikeuden rikosasioiden ratkaisemiseen on ajasta jälkeen jäänyt malli.
– Lautamiehet eivät ole juristeja. Heiltä ei edellytä minkäänlaista oikeudellista pätevyyttä. Oikeusvaltiossa oikeudellisten ratkaisujen tulisi perustua lain tuntemukseen ja johdonmukaiseen oikeuskäytäntöön. Puolueettomuus ja ennakoitavuus vaarantuvat maallikkotuomareiden myötä, Päivärinta kuvaa ongelmaa.
Lautamiehet valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoissa puolueiden esityksestä. Järjestely on Päivärinnan mukaan omiaan aiheuttamaan epäilyksiä riippumattomuuden ja puolueettomuuden näkökulmasta. Kokoomus luopuisi lautamiehistä kokonaan.
– Oikeuden tehtävä on suojella oikeusvaltioperiaatetta ja taata yksilön oikeusturva. Lautamiesjärjestelmä on historiallinen jäänne, joka ei tänä päivänä vastaa oikeusjärjestelmämme edellyttämiä vaatimuksia. Oikeudellisia päätöksiä tulisi tehdä ainoastaan tähän tehtävään koulutetut riippumattomat tuomarit, Päivärinta päättää.
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Yhteyshenkilöt
Susanne PäivärintaKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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