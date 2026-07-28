Kokoomuksen Kaunistola: Pelko ei kuulu koteihin – lähisuhdeväkivaltaan puututtava nykyistä määrätietoisemmin
30.7.2026 08:06:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus haluaa vahvistaa lähisuhdeväkivallan uhrien suojaa ja kiristää lainsäädäntöä väkivallan torjumiseksi. Puolue esittää muun muassa lapsirauharikoksen säätämistä, pakottavan kontrollin kriminalisointia sekä toimia lähestymiskiellon tehostamiseksi. Esitykset sisältyvät Kokoomuksen kesäkuussa 2026 hyväksyttyyn tavoiteohjelmaan.
Kokoomuksen kansanedustaja Mari Kaunistola muistuttaa, että kodin pitäisi olla jokaiselle turvallinen paikka.
– Kodin kuuluu olla rauhallinen ja turvallinen. Se ei saa olla paikka, jossa eletään väkivallan uhan ja kontrollin alla. Lähisuhdeväkivalta jää liian usein piiloon, vaikka sen seuraukset voivat olla uhreille ja heidän läheisilleen elinikäisiä. Siksi yhteiskunnan on tunnistettava väkivalta nykyistä paremmin, suojeltava uhreja tehokkaammin ja varmistettava, että tekijät joutuvat vastuuseen teoistaan, Kaunistola sanoo.
Kokoomus esittää, että Suomeen säädetään lapsirauharikos. Puolue haluaa kriminalisoida lapsen altistamisen lähisuhdeväkivallan tai seksuaalirikoksen todistajaksi, sillä väkivallan todistaminen aiheuttaa lapselle vakavia ja pitkäkestoisia seurauksia.
Lisäksi Kokoomus haluaa kriminalisoida pakottavan kontrollin. Tavoitteena on tunnistaa nykyistä paremmin tilanteet, joissa puolison, lapsen tai muun läheisen elämää rajoitetaan pitkäkestoisella henkisellä väkivallalla, uhkailulla, painostamisella, eristämisellä tai muulla kontrollilla.
Kokoomus esittää myös törkeän puolisonrauhan rikkomisen säätämistä rikosnimikkeeksi. Uudistus mahdollistaisi sen, että parisuhteessa ilmenevä toistuva fyysinen tai psyykkinen väkivalta, vallankäyttö ja henkinen kontrollointi voitaisiin käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Samalla esitutkinnassa voitaisiin kohdistaa epäiltyyn oikea-aikaisia ja oikeantasoisia pakkokeinoja.
– Uhrien ei pidä joutua taistelemaan yksin. Yhteiskunnan tehtävä on suojella väkivallan uhreja, tarjota apua ajoissa ja huolehtia siitä, että lainsäädäntö tunnistaa myös väkivallan muodot, jotka jäävät liian usein piiloon. Pelko ei kuulu yhteenkään kotiin, Kaunistola päättää.
Kokoomus haluaa lisäksi varmistaa turvakotipalveluiden saatavuuden kaikkialla Suomessa sekä parantaa lähestymiskiellon noudattamisen valvontaa ja koventaa sen rikkomisesta annettavia rangaistuksia.
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Yhteyshenkilöt
Mari KaunistolaKansanedustaja
Satakunnan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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