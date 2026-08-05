Kokoomukselta avaus: Jokaiselle suomalaiselle automaattinen Y-tunnus
6.8.2026 07:02:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus haluaa tehdä yrittäjyydestä yhtä helppoa kuin palkkatyöstä. Puolue esittää, että jokainen suomalainen saisi automaattisesti henkilökohtaisen Y-tunnuksen ilman erillistä hakemusta.
– Suomessa on valtavasti ihmisiä, joilla olisi osaamista ja halua tehdä enemmän työtä. Liian moni jättää sen kuitenkin tekemättä, koska yrittäjäksi ryhtyminen koetaan vaikeaksi. Me haluamme poistaa tämän kynnyksen kokonaan, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström.
Kokoomus ehdottaa, että jokaiselle suomalaiselle annettaisiin henkilökohtainen Y-tunnus automaattisesti. Tunnus ei velvoittaisi ketään yrittäjäksi eikä aiheuttaisi maksuja tai byrokratiaa. Se olisi valmiina silloin, kun ihminen haluaa laskuttaa ensimmäisen työnsä tai kokeilla liikeideaansa.
– Tänä päivänä lähes jokainen voi joskus elämänsä aikana tehdä keikkatyötä, myydä käsitöitä, toimia freelancerina tai perustaa yrityksen. Järjestelmän pitäisi tukea tätä, ei tehdä siitä tarpeettoman hankalaa, Fagerström sanoo.
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkosen mukaan kyse on ennen kaikkea asennemuutoksesta.
– Haluamme lähettää suomalaisille selvän viestin: yrittäjyys kuuluu kaikille, eikä sen ei tarvitse olla välttämättä koko elämän ratkaisu. Ajattelen, että yrittämistä pitää voida kokeilla samalla tavalla kuin uutta työpaikkaakin, Valkonen sanoo.
Yrittäjyyden helpottaminen vauhdittaisi uusien yritysten syntymistä, lisäisi työllisyyttä ja vahvistaisi talouskasvua.
– Suomen kasvu syntyy ihmisistä, jotka uskaltavat kokeilla. Yhteiskunnan tehtävä on tehdä ensimmäisestä askeleesta mahdollisimman helppo, ei mahdollisimman vaikea, Valkonen sanoo.
Fagerströmin ja Valkosen mukaan yrittäjyyttä pitäisi kohdella normaalina osana työelämää eikä poikkeuksena, johon liittyy ylimääräistä byrokratiaa.
– Jos haluamme lisää kasvua, uusia työpaikkoja ja enemmän suomalaisia yrityksiä, meidän täytyy tehdä yrittäjyydestä helpompaa kuin koskaan ennen, edustajat sanovat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora FagerströmKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kauma: Epäilijöistä huolimatta valinnanvapauskokeilu on onnistunut ja pidetty uudistus5.8.2026 15:05:38 EEST | Tiedote
Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilua laajennetaan. Kuukausi sitten kokeiluun kuuluvien tutkimusten valikoima kasvoi 20 uudella tutkimuksella, ja vuoden 2027 alusta kokeiluun on tulossa lisää parannuksia. Tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä, parantaa hoidon jatkuvuutta ja vastata entistä paremmin ikääntyneiden tarpeisiin. Valinnanvapauskokeilu on tuonut tuhansille 65 vuotta täyttäneelle mahdollisuuden hakeutua yksityiselle yleislääkärille julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla.
Velkajarruvetäjä: Suomen taloudessa tapahtuu nyt vuosikausia odotettu muutos – ”Talouden kuntokuuri tuottaa tulosta”5.8.2026 12:07:42 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja puolueiden yhteisen velkajarrutyöryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen näkee vuosikausia odotetun ja Orpon hallituksen käynnistämän rakennemuutoksen olevan nyt vauhdissa Suomen taloudessa. Yksityinen sektori ja kansantalous kasvavat samalla, kun suuria julkisia menoja saadaan pienennettyä.
Kokoomuksen Kopra: Afrikkalaisen sikaruton torjunnassa tehtävä kaikki mahdollinen – villisikakantaa pienennettävä edelleen5.8.2026 06:58:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopran mukaan afrikkalaisen sikaruton torjunnassa on tehtävä kaikki mahdollinen taudin leviämisen estämiseksi. Samalla on huolehdittava siitä, että torjuntatoimet ovat tehokkaita ja niiden vaikutukset elinkeinoihin jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Kokoomuksen Kiuru: Uimahallien hygieniasta ei pidä tinkiä saavutettavuuden nimissä3.8.2026 17:44:17 EEST | Tiedote
Pirkanmaan keskeisissä uimahalleissa saa jatkossa saunoa uima-asussa. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru pitää linjausta ongelmallisena. Hänen mukaansa saavutettavuus voidaan huomioida tinkimättä uimahallien selkeistä hygieniasäännöistä.
Kokoomuksen Autto ja Limnell: Venäjän armeijassa palvelleille EU:n laajuinen Schengen-kielto3.8.2026 09:06:55 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja puolustusvaliokunnan jäsen, sotatieteiden dosentti Jarno Limnell esittävät, että Euroopan unioni linjaa Venäjän asevoimissa palvelleille henkilöille Schengen-viisumikiellon. Heidän mukaansa Suomen tulee nostaa asia esille jo alkavan viikon EU-kokouksissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme