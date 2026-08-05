Kokoomukselta avaus: Jokaiselle suomalaiselle automaattinen Y-tunnus

– Suomessa on valtavasti ihmisiä, joilla olisi osaamista ja halua tehdä enemmän työtä. Liian moni jättää sen kuitenkin tekemättä, koska yrittäjäksi ryhtyminen koetaan vaikeaksi. Me haluamme poistaa tämän kynnyksen kokonaan, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström.

Kokoomus ehdottaa, että jokaiselle suomalaiselle annettaisiin henkilökohtainen Y-tunnus automaattisesti. Tunnus ei velvoittaisi ketään yrittäjäksi eikä aiheuttaisi maksuja tai byrokratiaa. Se olisi valmiina silloin, kun ihminen haluaa laskuttaa ensimmäisen työnsä tai kokeilla liikeideaansa.

– Tänä päivänä lähes jokainen voi joskus elämänsä aikana tehdä keikkatyötä, myydä käsitöitä, toimia freelancerina tai perustaa yrityksen. Järjestelmän pitäisi tukea tätä, ei tehdä siitä tarpeettoman hankalaa, Fagerström sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkosen mukaan kyse on ennen kaikkea asennemuutoksesta.

– Haluamme lähettää suomalaisille selvän viestin: yrittäjyys kuuluu kaikille, eikä sen ei tarvitse olla välttämättä koko elämän ratkaisu. Ajattelen, että yrittämistä pitää voida kokeilla samalla tavalla kuin uutta työpaikkaakin, Valkonen sanoo.

Yrittäjyyden helpottaminen vauhdittaisi uusien yritysten syntymistä, lisäisi työllisyyttä ja vahvistaisi talouskasvua.

– Suomen kasvu syntyy ihmisistä, jotka uskaltavat kokeilla. Yhteiskunnan tehtävä on tehdä ensimmäisestä askeleesta mahdollisimman helppo, ei mahdollisimman vaikea, Valkonen sanoo.

Fagerströmin ja Valkosen mukaan yrittäjyyttä pitäisi kohdella normaalina osana työelämää eikä poikkeuksena, johon liittyy ylimääräistä byrokratiaa.

– Jos haluamme lisää kasvua, uusia työpaikkoja ja enemmän suomalaisia yrityksiä, meidän täytyy tehdä yrittäjyydestä helpompaa kuin koskaan ennen, edustajat sanovat.