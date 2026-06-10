Suomi.fi-lompakon teknisten ratkaisujen toteuttajaksi valittu Scytáles Ab
2.7.2026 15:16:11 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Digi- ja väestötietovirasto julkaisee vuonna 2027 Suomi.fi-lompakon, jonka teknisten ratkaisujen toteuttajaksi on valittu Scytáles Ab. Suomi.fi-lompakosta ja sen kehityksestä vastaa Digi- ja väestötietovirasto.
Älylaitteessa toimiva Suomi.fi-lompakko edistää turvallista digitaalista asiointia Suomessa ja Euroopan unionissa. Suomi.fi-lompakon avulla voi muun muassa tunnistautua vahvasti verkossa, luoda sähköisiä allekirjoituksia ja jakaa itsestään tietoja luotettavasti ja turvallisesti eri palveluissa Suomessa ja koko EU-alueella. Lompakon palveluita on tarkoitus laajentaa vaiheittain, kun eri viranomaiset tarjoavat lompakon kautta erilaisia sähköisiä todistuksia ja asiakirjoja.
Suomi.fi-lompakkoa voivat käyttää suomalaiset ja Suomessa pysyvästi oleskelevat henkilöt. Sovelluksen lataaminen on maksutonta ja sen käyttäminen on vapaaehtoista.
Digi- ja väestötietovirasto julkaisi 5.6.2026 tarjouspyynnön, jolla etsittiin teknisten ratkaisujen tarjoajaa Suomi.fi-lompakon keskeisille osille eli taustajärjestelmille ja varsinaiselle puhelinsovellukselle. Tarjouksia tuli yhdeksältä toimittajalta.
Tarjouksen jättäneet voivat valittaa päätöksestä. Valituksen voi tehdä viimeistään 16.7.2026.
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Yhteyshenkilöt
Pekka RehnYlijohtaja, Asiakkaat-osastoPuh:0295 535 046pekka.rehn@dvv.fi
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Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
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