Suomi.fi-lompakon teknisten ratkaisujen toteuttajaksi valittu Scytáles Ab

2.7.2026 15:16:11 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote

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Digi- ja väestötietovirasto julkaisee vuonna 2027 Suomi.fi-lompakon, jonka teknisten ratkaisujen toteuttajaksi on valittu Scytáles Ab. Suomi.fi-lompakosta ja sen kehityksestä vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Hymyilevä mies istuu pallotuolissa ja selaa puhelinta
Aki Rask Digi- ja väestötietovirasto

Älylaitteessa toimiva Suomi.fi-lompakko edistää turvallista digitaalista asiointia Suomessa ja Euroopan unionissa. Suomi.fi-lompakon avulla voi muun muassa tunnistautua vahvasti verkossa, luoda sähköisiä allekirjoituksia ja jakaa itsestään tietoja luotettavasti ja turvallisesti eri palveluissa Suomessa ja koko EU-alueella. Lompakon palveluita on tarkoitus laajentaa vaiheittain, kun eri viranomaiset tarjoavat lompakon kautta erilaisia sähköisiä todistuksia ja asiakirjoja.

Suomi.fi-lompakkoa voivat käyttää suomalaiset ja Suomessa pysyvästi oleskelevat henkilöt. Sovelluksen lataaminen on maksutonta ja sen käyttäminen on vapaaehtoista.

Digi- ja väestötietovirasto julkaisi 5.6.2026 tarjouspyynnön, jolla etsittiin teknisten ratkaisujen tarjoajaa Suomi.fi-lompakon keskeisille osille eli taustajärjestelmille ja varsinaiselle puhelinsovellukselle. Tarjouksia tuli yhdeksältä toimittajalta.

Tarjouksen jättäneet voivat valittaa päätöksestä. Valituksen voi tehdä viimeistään 16.7.2026.

Avainsanat

suomi.fieurooppalainen digitaalinen identiteettilompakkokilpailutustietoturvatietosuojadigitalisaatio

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Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.

Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.

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In future, marital rights to property will expire ten years after the marriage or registered partnership has ended. This means that the right to the property of the former spouse may end entirely if the distribution of the property is not carried out in time after the divorce. The change is based on a legislative amendment that entered into force on 1 June 2026.

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