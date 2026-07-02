Liftin linjat 4 ja 44 ajavat poikkeuksellisesti Strömberginkatua
2.7.2026 16:32:39 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Strömbergin puistotie suljetaan toistaiseksi kaukolämpötöiden takia. Liftin linjat 4 ja 44 kiertävät suljetun tieosuuden Strömberginkatua pitkin 6.7.2026 alkaen.
Väliaikainen reitti kulkee välillä Huutoniementie – Strömberginkatu – Melaniementie. Sama reitti on käytössä molempiin suuntiin.
Muutokset päivitetään reittioppaaseen.
Matkustajat voivat käyttää poikkeusjärjestelyiden ajan Strömberginkadun bussipysäkkejä, vaikka ne eivät normaalisti kuulu linjojen 4 ja 44 reiteille.
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Yhteyshenkilöt
Anastassia BacklundJoukkoliikenneasiantuntijaPuh:0405788499anastassia.backlund@vaasa.fi
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