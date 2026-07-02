Vaasan kaupunki - Vasa stad

Liftin linjat 4 ja 44 ajavat poikkeuksellisesti Strömberginkatua

2.7.2026 16:32:39 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Strömbergin puistotie suljetaan toistaiseksi kaukolämpötöiden takia. Liftin linjat 4 ja 44 kiertävät suljetun tieosuuden Strömberginkatua pitkin 6.7.2026 alkaen.

Väliaikainen reitti kulkee välillä Huutoniementie – Strömberginkatu – Melaniementie. Sama reitti on käytössä molempiin suuntiin.

Muutokset päivitetään reittioppaaseen.

Matkustajat voivat käyttää poikkeusjärjestelyiden ajan Strömberginkadun bussipysäkkejä, vaikka ne eivät normaalisti kuulu linjojen 4 ja 44 reiteille.

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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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