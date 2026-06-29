KK-Sähköpalvelu Oy osaksi ESP Suomi Oy:tä – Habeo-konserni kasvaa jälleen

Vuonna 2005 perustettu KK-Sähköpalvelu palvelee asiakkaitaan laajasti Satakunnan alueella. Yhtiön palveluihin kuuluvat muun muassa sähköurakointi, sähköasennukset, huolto- ja palvelutyöt sekä automaatioasennukset erityisesti teollisuuden tarpeisiin. KK-Sähköpalvelu työllistää noin 20 henkilöä, ja sen liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa. Yrityskauppa ei vaikuta KK-Sähköpalvelun henkilöstöön, sen toimintaan tai käynnissä oleviin projekteihin.

KK-Sähköpalvelu liittyy osaksi ESP Suomi -konsernia ja sen Pirkanmaalta käsin johdettua toimintaa. Yhtiön toimitusjohtaja Kari Koivumäki ja automaatiopäällikkö Juha Duldin jatkavat paikallisina vetureina toiminnassa ja tulevat lisäksi Habeo Groupin omistajiksi. ESP-konsernin toimitusjohtaja Matti Rantamaa pitää yrityskauppaa tärkeänä askeleena ESP-konsernin alueellisen kasvun ja osaamisen vahvistamisen näkökulmasta.

– KK-Sähköpalvelun liittyminen osaksi ESP-konsernia on erinomainen esimerkki strategiamme toteutumisesta käytännössä. KK-Sähköpalvelu vahvistaa KVR- ja automaatio-osaamistamme sekä laajentaa toimintaamme Suomen länsirannikolle. Lisäksi saamme konserniimme Satakunnassa tunnetun, hyvämaineisen ja arvostetun toimijan, jolla on vahvat asiakassuhteet ja pitkä kokemus sähkö- ja automaatioratkaisuista, Rantamaa kertoo.

KK-Sähköpalvelun toimitusjohtaja Kari Koivumäki näkee liittymisen ESP Suomeen luontevana jatkona yhtiön kehitykselle.

– Meille oli tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa toimintamme voi jatkua nykyisellä porukalla ja lähellä asiakkaitamme. ESP:n ja Habeon kanssa saamme vahvemmat hartiat toiminnan kehittämiseen sekä mahdollisuuden kasvattaa osaamistamme osana laajempaa kiinteistötekniikan konsernia, sanoo KK-Sähköpalvelun toimitusjohtaja Kari Koivumäki.