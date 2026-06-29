KK-Sähköpalvelu Oy osaksi ESP Suomi Oy:tä – Habeo-konserni kasvaa jälleen
3.7.2026 08:02:28 EEST | Habeo Group Oy | Tiedote
ESP Suomi Oy on ostanut ulvilalaisen KK-Sähköpalvelu Oy koko osakekannan 2.7.2026. Yrityskauppa vahvistaa ESP:n asemaa Satakunnan alueella ja laajentaa yhtiön osaamista erityisesti teollisuuden automaatioasennuksissa. ESP on ollut osa Habeo-konsernia vuodesta 2022 eli sen perustamisesta lähtien. KK-Sähköpalvelu kasvattaa Habeo-konsernin yhtiöiden määrän yhteensä 29 yhtiöön.
Vuonna 2005 perustettu KK-Sähköpalvelu palvelee asiakkaitaan laajasti Satakunnan alueella. Yhtiön palveluihin kuuluvat muun muassa sähköurakointi, sähköasennukset, huolto- ja palvelutyöt sekä automaatioasennukset erityisesti teollisuuden tarpeisiin. KK-Sähköpalvelu työllistää noin 20 henkilöä, ja sen liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa. Yrityskauppa ei vaikuta KK-Sähköpalvelun henkilöstöön, sen toimintaan tai käynnissä oleviin projekteihin.
KK-Sähköpalvelu liittyy osaksi ESP Suomi -konsernia ja sen Pirkanmaalta käsin johdettua toimintaa. Yhtiön toimitusjohtaja Kari Koivumäki ja automaatiopäällikkö Juha Duldin jatkavat paikallisina vetureina toiminnassa ja tulevat lisäksi Habeo Groupin omistajiksi. ESP-konsernin toimitusjohtaja Matti Rantamaa pitää yrityskauppaa tärkeänä askeleena ESP-konsernin alueellisen kasvun ja osaamisen vahvistamisen näkökulmasta.
– KK-Sähköpalvelun liittyminen osaksi ESP-konsernia on erinomainen esimerkki strategiamme toteutumisesta käytännössä. KK-Sähköpalvelu vahvistaa KVR- ja automaatio-osaamistamme sekä laajentaa toimintaamme Suomen länsirannikolle. Lisäksi saamme konserniimme Satakunnassa tunnetun, hyvämaineisen ja arvostetun toimijan, jolla on vahvat asiakassuhteet ja pitkä kokemus sähkö- ja automaatioratkaisuista, Rantamaa kertoo.
KK-Sähköpalvelun toimitusjohtaja Kari Koivumäki näkee liittymisen ESP Suomeen luontevana jatkona yhtiön kehitykselle.
– Meille oli tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa toimintamme voi jatkua nykyisellä porukalla ja lähellä asiakkaitamme. ESP:n ja Habeon kanssa saamme vahvemmat hartiat toiminnan kehittämiseen sekä mahdollisuuden kasvattaa osaamistamme osana laajempaa kiinteistötekniikan konsernia, sanoo KK-Sähköpalvelun toimitusjohtaja Kari Koivumäki.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti RantamaakonsernijohtajaESP Suomi OyPuh:+358 40 662 1807matti.rantamaa@espoy.fi
Kari KoivumäkitoimitusjohtajaKK-Sähköpalvelu OyPuh:+358 40 559 6142kari.koivumäki@kk-sahkopalvelu.fi
Linkit
Avainsähkö Oy
KK-Sähköpalvelu Oy on vuonna 2005 perustettu Ulvilasta käsin toimiva monipuolisten palveluiden sähkö- ja automaatioyritys.
ESP-konserni
ESP on talotekniseen urakointiin, huoltoon ja kunnossapitoon keskittynyt konserni, joka toteuttaa kaikkia LVISAK-palveluja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. ESP toimii laajasti eri alueilla, kuten Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.
Habeo Group Oy
Habeo Group on vuonna 2022 perustettu kotimainen, nopeasti kasvava kiinteistötekniikan ja korjausrakentamisen palvelut laajasti kattava konserni. Tällä hetkellä konsernissa on 26 yhtiötä. Habeon palvelut kattavat laaja-alaisesti kiinteistötekniikan palvelut ja ratkaisut. Ydinosaamista ovat lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähkötyöt, jäähdytys ja kylmätekniikka, paloturvallisuus sekä rakennusautomaatio. Teemme myös pienempiä saneeraus- ja korjausurakoita, joissa kiinteistötekniikka on keskeisessä roolissa.
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