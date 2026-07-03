KHO:n ennakkopäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta (osakevaihto)
3.7.2026 09:27:44 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
A Oy oli vuonna 2020 luovuttanut omistamansa B Oy:n osakkeet elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n mukaisella osakevaihdolla D AB:lle saaden vastikkeena D AB:n osakkeita. Luovutuskirjassa oli sovittu muun ohella, että mikäli C-kiinteistöön ja siihen liittyvään vuokrasopimukseen liittyvät kulut ylittävät kohteesta saatavat tuotot sopimuksessa määritellyllä tavalla laskettuna vuosina 2020–2023, B Oy:n osakkaat korvaavat erotuksen D AB:lle euro eurosta. Korvausvelvollisuuden synnyttyä A Oy oli maksanut korvauksen vuosilta 2020–2022 D AB:lle vuonna 2023 ja maksaisi korvauksen vuodelta 2023 vuoden 2024 aikana. A Oy oli kirjannut vuonna 2024 maksettavasta korvauksesta arvionsa perusteella varauksen tilikauden 2023 kirjanpitoon. A Oy oli myynyt pääosan saamistaan D AB:n osakkeista vuonna 2020.
Asiassa oli ratkaistavana, voitiinko osakkeiden luovutusta koskevan sopimuksen ehtoihin perustuvia korvauksia pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuina A Oy:n verovuoden 2023 vähennyskelpoisina menoina.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tilanne rinnastui siihen, että A Oy olisi hankkinut D AB:n osakkeet omistamiaan B Oy:n osakkeita ja rahaa vastaan. Näin ollen A Oy:n osakevaihdossa suorittaman vastikkeen oikaisueriksi luonnehdittavat korvaukset oli katsottava yhtiön D AB:n osakkeista maksamaksi lisävastikkeeksi, joka oli sinänsä luettava sanottujen osakkeiden hankintamenoon.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että verovuonna 2020 luovutettujen D AB:n osakkeiden hankintamenoon luettava osa korvauksista oli A Oy:n vähennyskelpoinen elinkeinotoiminnan meno, joka yhtiön olisi tullut jaksottaa verovuodelle 2020. Sanottua verovuotta koskevan oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika oli päättynyt. Näin ollen sinänsä vähennyskelpoinen meno olisi jäänyt tältä osin kokonaan vähentämättä, jos yhtiö ei olisi saanut vähentää sitä myöhemmin verovuonna, jona yhtiön korvausvelvollisuus oli realisoitunut. Tällaista lopputulosta ei voitu pitää tuloverotuksessa noudatettavan nettotulon verottamisen periaatteen mukaisena.
Näissä olosuhteissa A Oy sai vähentää vuonna 2020 luovuttamiensa D AB:n osakkeiden hankintamenoon luettavan osan esillä olevista korvauksista verovuoden 2023 elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuna tulon hankkimisesta aiheutuneena menona. Siltä osin kuin korvaukset oli luettava vielä verovuonna 2023 luovuttamatta olevien D AB:n osakkeiden hankintamenoon, kysymys ei ollut vielä verovuoden 2023 verotuksessa vähennyskelpoisesta menosta.
Ennakkoratkaisu verovuodelle 2023.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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