Päällystystyöt viikolla 28 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Päällystystyöt 6.-10.7.

Urjala: Valtatie 9 Virttamo – Ruokola

Tampere: Hallila eritasoliittymä 23560, yötyö

Orivesi: Kantatie 58, yötyö

Kangasala: Suorama Maantie 339, yötyö

Tammela: Kulmala – Yli-Hokka Maantie 13591

Sastamala: Kiikka jalankulku- ja pyöräilyväylä 70044 ja 82953

Sastamala: Kiikoinen jalankulku- ja pyöräilyväylä 72470 ja 82960

Nokia: Tottijärvi, jalankulku- ja pyöräilyväylä 72992

Valmistelevat työt

Akaa: Maantie190 Kaitilo – Riitiälä

Lempäälä: Valtatie 3 Marjamäki

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi