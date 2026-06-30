Päällystystyöt viikolla 28 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä
6.7.2026 07:30:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Päällystystyöt jatkuvat tällä viikolla vilkkaina. Töitä tehdään Tampereella, Sastamalassa, Kangasalla, Urjalassa, Nokialla, Orivedellä ja Tammelassa. Valmistelevia töitä tehdään Akaassa ja Lempäälässä. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
Päällystystyöt 6.-10.7.
- Urjala: Valtatie 9 Virttamo – Ruokola
- Tampere: Hallila eritasoliittymä 23560, yötyö
- Orivesi: Kantatie 58, yötyö
- Kangasala: Suorama Maantie 339, yötyö
- Tammela: Kulmala – Yli-Hokka Maantie 13591
- Sastamala: Kiikka jalankulku- ja pyöräilyväylä 70044 ja 82953
- Sastamala: Kiikoinen jalankulku- ja pyöräilyväylä 72470 ja 82960
- Nokia: Tottijärvi, jalankulku- ja pyöräilyväylä 72992
Valmistelevat työt
- Akaa: Maantie190 Kaitilo – Riitiälä
- Lempäälä: Valtatie 3 Marjamäki
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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