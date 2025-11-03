Helsinki Cup alkaa: lähes 30 000 junioripelaajaa valloittaa pääkaupungin katukuvan
6.7.2026 08:00:00 EEST | Helsinki Cup | Tiedote
Historian 51. turnaus kokoaa pääkaupunkiseudulle yli 1 700 joukkuetta ja lähes 30 000 pelaajaa 18 eri maasta. Viikon aikana otteluita pelataan yli 5 000 useilla kentillä ympäri pääkaupunkiseutua, huipentuen perinteisiin finaaliotteluihin Olympiastadionilla. Uuden Fortum-nimikumppanuuden myötä Helsinki Cupin ikoninen logo on saanut uudistuksen.
Suomen suurin ja maailman merkittävimpiin jalkapallon junioriturnauksiin lukeutuva Helsinki Cup pyörähtää käyntiin tänään maanantaina, kun ensimmäiset ottelut vihelletään käyntiin kello 8.00. Turnauksen mittakaava on tänä vuonna jälleen valtava, sillä turnausviikko houkuttelee pääkaupunkiseudulle pelaajien lisäksi perheitä, kannustajia ja ystäviä: kaikkiaan jopa 300 000 turnauskävijän odotetaan täyttävän pääkaupunkiseudun katukuvan ja urheilukentät.
Vuoden 2026 turnaus merkitsee Helsinki Cupille uuden aikakauden alkua. Energiayhtiö Fortum on aloittanut turnauksen uutena nimikumppanina, ja yhteistyön myötä turnauksen ikoninen logo on saanut uudistuksen. Helsinki Cupin jatkuvasti kasvava kumppaniverkosto mahdollistaakin turnauksen jatkuvan kehittämisen ja entistä elämyksellisemmän tapahtumaviikon kaikille osallistujille.
Pelien ja tulosten rinnalla Helsinki Cupin suurin merkitys syntyy sen luomasta sosiaalisesta vaikutuksesta. Turnaus haluaa edistää lasten ja nuorten liikkumista tarjoamalla ympäristön, jossa urheilun ohella painottuvat yhteisöllisyys ja jaetut hetket joukkuekavereiden sekä perheen ja ystävien kanssa.
“Helsinki Cup on ennen kaikkea tärkeä kohtaamispaikka tuhansille nuorille. Turnauksesta he saavat erityisesti onnistumisia ja elämyksiä, jotka tekevät tästä viikosta monelle koko kesän odotetuimman ajan. Pelien ohella aivan yhtä tärkeitä ovat joukkuekaverit, yhteinen aika ja jopa uudet tuttavuudet”, sanoo Helsinki Cupin toimitusjohtaja Lotta Peitsi.
Merkittävä nuorten työllistäjä kesällä
Helsinki Cup ei rakennu vapaaehtoisvoimin, vaan turnaus on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä nuorten kesätyöllistäjistä. Helsinki Cup -organisaation lisäksi koko turnausviikon sujuvuudesta vastaa 300 koulutettua työntekijää, pääosin 15–18-vuotiaita nuoria, joista useimmat ovat ensimmäistä tai toista kesää töissä.
Helsinki Cup onkin monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään, ja turnausorganisaatio panostaa henkilöstön koulutukseen ja ohjeistukseen etukäteen kattavasti. Suurin osa aloittaa työtehtävissään jo ennen turnausviikkoa.
”Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota sadoille nuorille merkityksellistä työkokemusta ja suurelle osalle jopa ensikosketuksen työelämään. Meille on kunnia-asia olla työnantaja, joka opastaa nuoria työelämässä alkuun ja antaa heille eväitä tulevaisuutta varten”, Peitsi kertoo.
Turnauksen suosio työnantajana on vuosittain vankka: tänäkin vuonna hakijoita oli 600 ja suuri osa työntekijöistä haluaa palata kesätyöntekijäksi vuosi toisensa jälkeen.
Turnausviikon kohokohdat
Helsinki Cup täyttää kaupungin elämällä maanantaista lauantaihin.
Maanantai 6.7.
Turnaus käyntiin kello 8.00 Käpylässä ja Töölössä.
Tiistai 7.7.
Perinteinen avajaiskulkue tuo karnevaalitunnelman kaduille ja starttaa Helsingin keskustassa tiistai-iltana kello 20.00. Kulkue liikkuu Narinkkatorilta Senaatintorille.
Keskiviikko 8.7.
Käpylän Love The Ball Centerissä järjestettävä Pepsi Max Summer -festivaali kokoaa juniorit ja taustajoukot juhlimaan Bertan, Hugon ja DJ JW:n tahdissa
Torstai 9.7.
Ensimmäiset jatkopelit alkavat
Perjantai 10.7.
Tyttöjen yleis- ja harrastesarjojen sekä B9E A-finaalit Olympiastadionilla
Välierät ja alempien tasojen B- ja C-finaalit
Lauantai 11.7.
Ikimuistoiset A-finaalit pelataan perinteiseen tapaan Olympiastadionilla
Helsinki Cup -pähkinänkuoressa
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Ensimmäinen turnaus järjestettiin vuonna 1976, jolloin muutama jalkapallon harrastaja perusti turnauksen kansainvälisten esimerkkien innoittamana. Ensimmäisessä Helsinki Cupissa mukana oli noin 200 joukkuetta.
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Tasavallan Presidentti Alexander Stubb toimii Helsinki Cup 2026 -suojelijana. Suomen valtionpäämies on toiminut turnauksen suojelijana jo vuosikymmenten ajan.
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Helsinki Cupin peleissä on mukana 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria.
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Käpylän Love the Ball Center toimii turnauksen tapahtumatorina. Alueella on yhteistyökumppaneiden aktiviteetteja, lavaohjelmaa, kilpailuja ja kioskitarjontaa.
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Helsinki Cup työllistää 350 tuomaria ja pelinohjaajaa. Helsingin Erotuomarikerho toimii yhteistyössä Helsinki Cupin kanssa.
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Helsinki Cupin tapahtumat kiinnostavat kaupunkilaisia ja noin 300 000 ihmisen odotetaan tulevan kannustamaan ja katselemaan turnausta sekä sen tapahtumia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Casper PfitznerViestintä ja mediapyynnötHelsinki CupPuh:0451249035casper.pfitzner@mellakka.fi
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