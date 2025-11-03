Helsinki Cup alkaa: lähes 30 000 junioripelaajaa valloittaa pääkaupungin katukuvan

Suomen suurin ja maailman merkittävimpiin jalkapallon junioriturnauksiin lukeutuva Helsinki Cup pyörähtää käyntiin tänään maanantaina, kun ensimmäiset ottelut vihelletään käyntiin kello 8.00. Turnauksen mittakaava on tänä vuonna jälleen valtava, sillä turnausviikko houkuttelee pääkaupunkiseudulle pelaajien lisäksi perheitä, kannustajia ja ystäviä: kaikkiaan jopa 300 000 turnauskävijän odotetaan täyttävän pääkaupunkiseudun katukuvan ja urheilukentät.

Vuoden 2026 turnaus merkitsee Helsinki Cupille uuden aikakauden alkua. Energiayhtiö Fortum on aloittanut turnauksen uutena nimikumppanina, ja yhteistyön myötä turnauksen ikoninen logo on saanut uudistuksen. Helsinki Cupin jatkuvasti kasvava kumppaniverkosto mahdollistaakin turnauksen jatkuvan kehittämisen ja entistä elämyksellisemmän tapahtumaviikon kaikille osallistujille.

Pelien ja tulosten rinnalla Helsinki Cupin suurin merkitys syntyy sen luomasta sosiaalisesta vaikutuksesta. Turnaus haluaa edistää lasten ja nuorten liikkumista tarjoamalla ympäristön, jossa urheilun ohella painottuvat yhteisöllisyys ja jaetut hetket joukkuekavereiden sekä perheen ja ystävien kanssa.

“Helsinki Cup on ennen kaikkea tärkeä kohtaamispaikka tuhansille nuorille. Turnauksesta he saavat erityisesti onnistumisia ja elämyksiä, jotka tekevät tästä viikosta monelle koko kesän odotetuimman ajan. Pelien ohella aivan yhtä tärkeitä ovat joukkuekaverit, yhteinen aika ja jopa uudet tuttavuudet”, sanoo Helsinki Cupin toimitusjohtaja Lotta Peitsi.

Merkittävä nuorten työllistäjä kesällä

Helsinki Cup ei rakennu vapaaehtoisvoimin, vaan turnaus on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä nuorten kesätyöllistäjistä. Helsinki Cup -organisaation lisäksi koko turnausviikon sujuvuudesta vastaa 300 koulutettua työntekijää, pääosin 15–18-vuotiaita nuoria, joista useimmat ovat ensimmäistä tai toista kesää töissä.

Helsinki Cup onkin monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään, ja turnausorganisaatio panostaa henkilöstön koulutukseen ja ohjeistukseen etukäteen kattavasti. Suurin osa aloittaa työtehtävissään jo ennen turnausviikkoa.

”Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota sadoille nuorille merkityksellistä työkokemusta ja suurelle osalle jopa ensikosketuksen työelämään. Meille on kunnia-asia olla työnantaja, joka opastaa nuoria työelämässä alkuun ja antaa heille eväitä tulevaisuutta varten”, Peitsi kertoo.

Turnauksen suosio työnantajana on vuosittain vankka: tänäkin vuonna hakijoita oli 600 ja suuri osa työntekijöistä haluaa palata kesätyöntekijäksi vuosi toisensa jälkeen.

Turnausviikon kohokohdat

Helsinki Cup täyttää kaupungin elämällä maanantaista lauantaihin.

Maanantai 6.7.

Turnaus käyntiin kello 8.00 Käpylässä ja Töölössä.

Tiistai 7.7.

Perinteinen avajaiskulkue tuo karnevaalitunnelman kaduille ja starttaa Helsingin keskustassa tiistai-iltana kello 20.00. Kulkue liikkuu Narinkkatorilta Senaatintorille.

Keskiviikko 8.7.

Käpylän Love The Ball Centerissä järjestettävä Pepsi Max Summer -festivaali kokoaa juniorit ja taustajoukot juhlimaan Bertan, Hugon ja DJ JW:n tahdissa

Torstai 9.7.

Ensimmäiset jatkopelit alkavat

Perjantai 10.7.

Tyttöjen yleis- ja harrastesarjojen sekä B9E A-finaalit Olympiastadionilla

Välierät ja alempien tasojen B- ja C-finaalit

Lauantai 11.7.

Ikimuistoiset A-finaalit pelataan perinteiseen tapaan Olympiastadionilla

Helsinki Cup -pähkinänkuoressa