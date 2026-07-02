Tutkija vaatii lisää huomiota tekoälyn ympäristökuormalle
3.7.2026 10:41:56 EEST | Jyväskylän yliopisto | Artikkeli
Tekoälyn käyttö kuluttaa enemmän energiaa kuin sen koulutus. Erityisesti kuvien ja videoiden luominen vievät paljon energiaa. Kulutuksessa puhutaan jopa keskisuurten valtioiden energiankulutusta vastaavista luvuista. Jokaisen kannattaa huomioida tekoälyn ympäristövaikutukset omassa toiminnassaan, neuvoo tietojärjestelmien vastuullista käyttöä tutkiva Veikko Halttunen Jyväskylän yliopistosta.
Tekoälyn käytöstä on tullut nopeasti osa ihmisten arkea. Tekoälymallien ja tekoälyn käytön ympäristövaikutuksista on kuitenkin vaikea saada tarkkaa kuvaa, sanoo yliopistonopettaja Veikko Halttunen Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta.
Tekoäly kuluttaa valtavia määriä energiaa – etenkin kuvien ja videoiden tuottaminen – mutta kehittäjät eivät jaa mielellään tietoa kulutuksesta. Tämä vaikeuttaa niin käyttäjien kuin tutkijoidenkin mahdollisuuksia selvittää tekoälyn ympäristövaikutuksia.
”Meillä on syntynyt vinouma, jossa on suljettu silmät digitalisaation ja digitaalisten järjestelmien varjopuolilta. Digitalisoituminen on vienyt yhteiskuntaa eteenpäin ja tarjonnut työtä. Mutta tästä huolimatta sillä on myös negatiivisia puolia.”
Negatiiviset puolet pitää tuntea ja tunnistaa, jotta niihin voidaan vaikuttaa ja ottaa vaikutukset huomioon erilaisten teknologioiden kehitystyössä, Halttunen korostaa.
Lue lisää aiheesta Jyväskylän yliopiston tiedejutusta.
Siinä Veikko Halttunen antaa myös neuvot, joilla jokainen tekoälyn käyttäjä voi keventää omaa ympäristökuormaansa:
https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/tekoalyn-kayton-ymparistokuorma-kasvaa-nopeasti-ja-siita-puhutaan-liian-vahan
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Yhteyshenkilöt
Teemu RahikkaViestinnän asiantuntijaInformaatioteknologian tiedekuntaPuh:+358 50 469 9377teemu.m.rahikka@jyu.fi
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