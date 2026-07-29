Maksuton koko perheen festari tuo lastenmusiikkia ja iloisia elämyksiä Helsingin Kansalaistorille

Helsingin Kansalaistori ja Makasiinipuisto muuttuvat lauantaina 8. elokuuta koko perheen festarialueeksi, kun Jamkids juhlii 20-vuotista taivaltaan järjestämällä kaikille lapsiperheille avoimen tapahtuman. Neljän tunnin aikana alueella nähdään useita musiikkiesityksiä ja järjestetään monenlaista ohjelmaa kaikenikäisille lapsille. Tapahtumaan odotetaan yli tuhatta kävijää.

"Maksuttomille koko perheen tapahtumille ja yhteiselle tekemiselle on tällä hetkellä paljon kysyntää. Halusimme juhlia tätä syntymäpäivää yhdessä lapsiperheiden kanssa ja järjestää iloisen tapahtuman, jossa esitykset ja elämykset ovat kaikkien saavutettavissa."

– Heli Miinin, toimitusjohtaja, Jamkids Musiikkikoulu

Vauhdikkaita esityksiä ja monenlaista ohjelmaa lapsille

Festareiden lavalla nähdään kaksi supersuositun Mutaveijarit-yhtyeen esitystä sekä Jamkidsin omat, lapsia osallistavat Musiikkisirkus- ja Aurinkojamit-esitykset. Lisäksi koko tapahtuman ajan festarialueella on runsaasti muuta ohjelmaa. Lapset pääsevät kokeilemaan soittimia Jamkids-soittopajassa, temppuilemaan temppuradalla ja taiteilemaan katumaalausalueella. Piknikalueella perheen pienimmät pääsevät nauttimaan vauvamuskareista ja pääyhteistyökumppanin Green Planet Astronautsin jakamista festarieväistä. Tapahtuma-alueelta löytyy lisäksi ruokamyyjiä, muun muuassa perheiden kesäsuosikki Play Café.

Musiikin iloa jo kymmenille tuhansille lapsille

Tapahtuma on osa Jamkidsin 20. juhlavuoden juhlintaa. Kahden vuosikymmenen aikana Jamkidsistä on kasvanut yksi pääkaupunkiseudun tunnetuimmista muskaritoimijoista. 20 vuoden aikana Jamkidsin muskareihin on osallistunut noin 12 000 lasta, ja yhdessä tapahtumien ja muiden musiikkielämysten kanssa toiminta on tuonut musiikin iloa kymmenilletuhansille lapsille ja heidän perheilleen.

Jamkids-festarit järjestetään Helsingin Kansalaistorilla ja Makasiinipuistossa lauantaina 8.8.2026 klo 11–15. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.

Tapahtuman tiedot

Jamkids-festarit

Aika: Lauantai 8.8.2026, klo 11–15

Paikka: Kansalaistori ja Makasiinipuisto, Helsinki

Pääsymaksu: Maksuton