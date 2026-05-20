FREIJA nimittää kokeneen suomalaisen teollisuusjohtajan johtamaan laajamittaista e-metaanituotannon kehitystä
3.7.2026 10:53:37 EEST | Business Tampere | Tiedote
FREIJAn osakkeenomistajat ovat nimittäneet Joni Lukkaroisen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi tukemaan yhden Euroopan suurimman e-metaanihankkeen etenemistä Suomessa. Yli 25 vuoden kokemuksellaan kansainvälisten, pääomavaltaisten teollisuusyritysten johtamisesta ja hallitustyöskentelystä hän vahvistaa merkittävästi FREIJAn strategista osaamista sekä kykyä toteuttaa mittavia teollisia investointihankkeita.
Lukkaroisella on laaja kokemus johtotehtävistä ja hallitustyöstä sekä pohjoismaisissa että kansainvälisissä teollisuusyrityksissä, kuten Nesteessä, Metsä Groupissa ja Kronochem Groupissa. Hän toimi Terrafamen toimitusjohtajana kahdeksan vuoden ajan ja johti yhtiötä merkittävän kasvun, tuotannon laajentamisen sekä suurten investointiohjelmien läpi. Tällä hetkellä hän toimii neuvonantajana Arctial Groupissa, jonka taustalla ovat Vargas, Rio Tinto ja Mitsubishi. Arctial Group kehittää Suomeen useiden miljardien eurojen arvoista primäärialumiinitehdasta.
Lukkaroisen nimitys ajoittuu vaiheeseen, jossa FREIJA edistää Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanituotannon lupa-, suunnittelu- ja kaupallistamistyötä.
”Suomella on poikkeuksellisen hyvät edellytykset kehittää kilpailukykyistä puhtaiden polttoaineiden tuotantoa yhdistämällä uusiutuva energia, teollinen osaaminen ja vakaa toimintaympäristö. FREIJA on luonut vahvan pohjan teollisen mittakaavan e-metaanituotannolle, ja olen innoissani mahdollisuudesta tukea yhtiötä sen matkalla kohti investointipäätöstä ja tulevaa tuotantovaihetta”, sanoo Joni Lukkaroinen.
FREIJA kehittää teollisen mittakaavan e-metaanituotantoa vihreästä vedystä ja bioperäisestä hiilidioksidista tavoitteenaan tukea raskaan liikenteen ja merenkulun päästövähennyksiä. Tampereen seudulle suunniteltu hanke toteutetaan jopa kolmessa vaiheessa. Se muodostaa perustan yhtiön laajemmalle strategialle rakentaa skaalautuvaa puhtaiden polttoaineiden tuotantokapasiteettia Pohjoismaihin vastaamaan kasvavaan eurooppalaiseen kysyntään.
”Joni tuo mukanaan harvinaisen yhdistelmän teollista johtajuutta, operatiivista toimeenpanokykyä ja syvällistä ymmärrystä suomalaisesta teollisesta toimintaympäristöstä. Hän on onnistuneesti toteuttanut suuria teollisia hankkeita, rakentanut vahvoja sidosryhmäsuhteita ja luonut pitkäjänteistä arvoa vaativilla kansainvälisillä markkinoilla. FREIJAn hankekehityksen edetessä kohti toteutusvaihetta hänen kokemuksensa on yhtiölle erittäin arvokasta”, sanoo FREIJAn perustajakumppani ja enemmistöomistaja Tore Ivar Slettemoen.
Nimitys kuvastaa FREIJAn pitkäjänteistä sitoutumista teollisten, kaupallisten ja hallinnollisten valmiuksiensa vahvistamista, mitä suurten puhtaiden polttoaineiden infrastruktuurihankkeiden kehittäminen, rahoittaminen ja operointi Euroopassa vaatii.
Lukkaroinen toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä useissa teollisuus- ja energia-alan yrityksissä Suomessa ja kansainvälisesti. Näihin kuuluvat muun muassa uusiutuvien kaasuratkaisujen kehittäjä Ductor, kaivosyhtiö Sotkamo Silver sekä useat teollisen valmistuksen yritykset. Lisäksi hän on toiminut johtotehtävissä useissa suomalaisissa ja eurooppalaisissa toimialajärjestöissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristian Hauglum, Toimitusjohtaja (CEO), FREIJA, +47 417 51 290, kristian.hauglum@freija.no
Joni Lukkaroinen, Hallituksen puheenjohtaja, FREIJA, +358 50 590 0720, joni.lukkaroinen@freija.no
Lasse Bergerud-Wichstrøm, Kaupallinen johtaja (CCO), FREIJA, +47 450 46 201, lasse.wichstrom@freija.no
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FREIJA
FREIJA kehittää teollisen mittakaavan puhtaiden polttoaineiden tuotantoa ja jakelua mahdollistaakseen hiilineutraalein polttoaineiden käytön Euroopan liikennesektorilla. Yhtiö suunnittelee Tampereen seudulle, Nokialle, yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista, joka toimii kulmakivenä laajemmalle puhtaiden polttoaineiden tuotannolle. FREIJAn modulaarinen ja vaiheittain käyttöönotettava tuotantoalusta mahdollistaa tehokkaan skaalaamisen, jotta kilpailukykyistä synteettistä maakaasua (e-metaania) voidaan toimittaa olemassa olevien energiaverkkojen kautta. Tavoitteena on tukea vaikeasti vältettävien päästöjen vähentämistä liikennesektorilla.
Business Tampere
Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, joka edistää investointeja ja luo parhaan ympäristön yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia. Rakennetaan uutta Tampereen seutua. Yhdessä
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