Naisten historiallinen EM-loppuottelu tasan 50 päivän päästä Vantaan Myyrmäessä

Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueella on tasan 50 päivää aikaa valmistautua historialliseen EM-loppuotteluun kotikentällään Vantaalla. Ennen maajoukkueen leiritystä pelataan vielä Naisten Vaahteraliigan runkosarja loppuun. Liigan ottelut antavat valmennustiimille viimeiset näytöt ennen EM-kokoonpanojen lopullista valintaa.

Päävalmentaja Samu Juppo on luottavainen tulevan joukkueensa iskukyvystä:

-Uskon että saamme kotifinaaliin elokuussa todella kilpailukykyisen joukkueen kentälle. Toki pelaajilla on vielä kautta jäljellä, joten jonkin verran voi muutoksia vielä kokoonpanoihin tulla kauden aikana. Onneksi Suomessa on tosi hyvä taso laajalla rintamalla. EM-sarjan aikana meillä on ollut lähes 90 eri pelaajaa mukana otteluissa.

Suomen naiset ovat voittaneet kaksi kolmesta tähän mennessä pelatusta Euroopan mestaruudesta. Edellisessä EM-turnauksessa mestaruuden vei Espanja, ja Suomi sijoittui kolmanneksi.

Median akkreditointi EM-loppuotteluun nyt avattu

Median edustajia pyydetään akkreditoitumaan otteluun ohessa olevan linkin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/9B30C3B049A1AA76