Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Naisten historiallinen EM-loppuottelu tasan 50 päivän päästä Vantaan Myyrmäessä

3.7.2026 11:58:48 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa Euroopan mestaruudesta kotikentällään Vantaalla 22. elokuuta. Vastustajana on Saksa, jolle loppuottelu on maan ensimmäinen. Kaksi Euroopan mestaruutta aiemmin voittanut Suomi pääsee jahtaamaan titteliä historiallisesti ensimmäistä kertaa kotikentällään.

Suomi kohtaa Saksan naisten EM-finaalissa 22.8.2026
Suomi kohtaa Saksan naisten EM-finaalissa 22.8.2026 Laura Helminen

Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueella on tasan 50 päivää aikaa valmistautua historialliseen EM-loppuotteluun kotikentällään Vantaalla. Ennen maajoukkueen leiritystä pelataan vielä Naisten Vaahteraliigan runkosarja loppuun. Liigan ottelut antavat valmennustiimille viimeiset näytöt ennen EM-kokoonpanojen lopullista valintaa.

Päävalmentaja Samu Juppo on luottavainen tulevan joukkueensa iskukyvystä:

-Uskon että saamme kotifinaaliin elokuussa todella kilpailukykyisen joukkueen kentälle. Toki pelaajilla on vielä kautta jäljellä, joten jonkin verran voi muutoksia vielä kokoonpanoihin tulla kauden aikana. Onneksi Suomessa on tosi hyvä taso laajalla rintamalla.  EM-sarjan aikana meillä on ollut lähes 90 eri pelaajaa mukana otteluissa. 

Suomen naiset ovat voittaneet kaksi kolmesta tähän mennessä pelatusta Euroopan mestaruudesta. Edellisessä EM-turnauksessa mestaruuden vei Espanja, ja Suomi sijoittui kolmanneksi.

Median akkreditointi EM-loppuotteluun nyt avattu

Median edustajia pyydetään akkreditoitumaan otteluun ohessa olevan linkin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/9B30C3B049A1AA76

Avainsanat

jenkkifutisamerikkalainen jalkapallonaisten em-finaali

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suomi kohtaa Saksan naisten EM-finaalissa 22.8.2026
Suomi kohtaa Saksan naisten EM-finaalissa 22.8.2026
Laura Helminen
Lataa

Linkit

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye