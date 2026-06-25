Naisten historiallinen EM-loppuottelu tasan 50 päivän päästä Vantaan Myyrmäessä
3.7.2026 11:58:48 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa Euroopan mestaruudesta kotikentällään Vantaalla 22. elokuuta. Vastustajana on Saksa, jolle loppuottelu on maan ensimmäinen. Kaksi Euroopan mestaruutta aiemmin voittanut Suomi pääsee jahtaamaan titteliä historiallisesti ensimmäistä kertaa kotikentällään.
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueella on tasan 50 päivää aikaa valmistautua historialliseen EM-loppuotteluun kotikentällään Vantaalla. Ennen maajoukkueen leiritystä pelataan vielä Naisten Vaahteraliigan runkosarja loppuun. Liigan ottelut antavat valmennustiimille viimeiset näytöt ennen EM-kokoonpanojen lopullista valintaa.
Päävalmentaja Samu Juppo on luottavainen tulevan joukkueensa iskukyvystä:
-Uskon että saamme kotifinaaliin elokuussa todella kilpailukykyisen joukkueen kentälle. Toki pelaajilla on vielä kautta jäljellä, joten jonkin verran voi muutoksia vielä kokoonpanoihin tulla kauden aikana. Onneksi Suomessa on tosi hyvä taso laajalla rintamalla. EM-sarjan aikana meillä on ollut lähes 90 eri pelaajaa mukana otteluissa.
Suomen naiset ovat voittaneet kaksi kolmesta tähän mennessä pelatusta Euroopan mestaruudesta. Edellisessä EM-turnauksessa mestaruuden vei Espanja, ja Suomi sijoittui kolmanneksi.
Median akkreditointi EM-loppuotteluun nyt avattu
Median edustajia pyydetään akkreditoitumaan otteluun ohessa olevan linkin kautta:
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Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
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