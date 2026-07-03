Nostoapuvälineiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen rakennustyömaalla
3.7.2026 12:09:26 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Rakennustyömailla käytetään monenlaisia nostoapuvälineitä, kuten nostoliinoja, kettinkirakseja, teräsvaijereita, nostopuomeja, nostosaksia sekä muita käyttötarkoitukseen soveltuvia välineitä. Nostoapuvälineen tulee aina olla käyttökuntoinen ja tarkoituksenmukainen juuri kyseiseen nostoon. Oikean nostoapuvälineen valinta on keskeinen osa turvallista nostotyötä.
Nostoapuväline on laite tai väline, jota käytetään nostolaitteen (esimerkiksi nosturin) ja nostettavan taakan välissä helpottamaan taakan kiinnittämistä, nostamista ja kannattamista.
Ennen nostoapuvälineen käyttöönottoa on varmistettava mm. sen rakenne ja kunto. Tästä käyttöönottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan mm. mahdolliset havaitut puutteet ja viat sekä tieto siitä, milloin ne on korjattu.
Ohjeet nostoapuvälineiden tarkastukseen ja käyttöön rakennustyömaalla
- Käyttöönottotarkastus tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käyttöönottotarkastuksen saa suorittaa vain henkilö, joka on perehtynyt nostoapuvälineiden käyttöön, rakenteeseen ja tarkastamiseen.
- Käyttöönottotarkastuksen suorittaja määrittelee tarvittavan tarkastusvälin nostoapuvälineen käyttötavan ja käyttöolosuhteiden perusteella.
- Työnantajan tulee seurata nostoapuvälineiden kuntoa jatkuvasti tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla tarkoituksenmukaisilla menetelmillä.
Alamiehen huolehdittava nostotyön turvallisuudesta
Nostoapuvälineissä on oltava turvallisen käytön kannalta tarvittavat merkinnät, kuten CE-merkintä. Nostoapuvälinettä, josta puuttuu suurinta sallittua kuormitusta osoittava merkintä, ei saa käyttää. Nostoapuvälinettä ei saa ylikuormittaa eikä vaurioitunutta nostoapuvälinettä saa käyttää. Työssä on aina noudatettava valmistajan antamia käyttö- ja huolto-ohjeita.
Jos työntekijä kiinnittää taakan sellaiseen nosturin nostoapuvälineeseen, joka on tarkoitettu asennuskäyttöön, hänellä on oltava työnantajalta kirjallinen lupa tehdä kyseistä työtä. Työnantajan on lupaa antaessa huolehdittava, että työntekijällä on kyky hoitaa tämä tehtävä ja ns. alamiehen työ turvallisesti. Kun taakkaa kiinnitetään asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin, alamiehen tulee varmistaa noston turvallisuus huolehtimalla siitä, että taakka on kiinnitetty oikein ja oikeilla välineillä.
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Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Mikko KoivistoLupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosastoPuh:0295 255 379mikko.koivisto@lvv.fi
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