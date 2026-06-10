Talentia: Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei korjaa ongelmia – kustannukset kasvavat
6.7.2026 07:37:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriön päivitetty sosiaalihuoltolakiesitys sisältää joitakin parannuksia, mutta keskeiset ongelmat ovat yhä ratkaisematta, arvioi sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
– Tärkein päämäärä näyttää edelleen olevan palvelujen ja henkilöstön vähentäminen, vaikka tavoitteena on laadun parantaminen ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen. Tämä on mahdoton yhtälö, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Ennemminkin käy niin, että asiakkaiden ja sosiaalihuollon ammattilaisten oikeusturva heikentyy, kustannukset kasvavat ja sosiaalipalvelujen saatavuus eri puolilla Suomea vaarantuu, Karsio korostaa.
Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan pääosin 1.7.2027. Talentian jäseniltään saamien yhteydenottojen mukaan hyvinvointialueilla ja Helsingissä on jo varauduttu muutokseen rajaamalla virkoja ja työsuhteita määräaikaisiksi, koska lakisääteisten palvelujen arvioidaan vähenevän.
– Sosiaalipalveluissa kaikki, mikä ei ole lakisääteistä, on vaarassa poistua. Tämä näkyy suoraan ihmisten arjessa ja lisää ongelmien kasaantumista, Karsio varoittaa.
Ammatillinen harkinta kaventumassa
Talentian mukaan lakiesitys ei edelleenkään tunnista sosiaalihuollon arjen ongelmia, vaan voi pahentaa niitä. Sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien harkintavaltaa asiakkaiden asioissa on jo kavennettu, ja kehitys näyttää jatkuvan.
– Lakiesitys korostaa ammatillista harkintaa, mutta käytännössä sitä rajoitetaan säästöpaineissa. Päätöksiä tehdään yhä enemmän talouden ehdoilla, ei asiakkaan tarpeista, Karsio sanoo.
Talentia kritisoi myös kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perhetyön sääntelystä luopumista.
– Jos ennaltaehkäiseviä palveluja karsitaan, perheiden ongelmat ja kustannukset kasvavat, Karsio toteaa.
Asiakasturvallisuus vaarantuu ilman mitoitusta
Talentia piti aiemman lakiluonnoksen valonpilkahduksena, että siinä esitettiin mitoitukseksi 47 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden, kun kyse on erityisen tuen tarpeessa olevista lapsista.Talentian tavoitteena on ollut saada mitoitus kaikkialle perheiden sosiaalipalveluissa.
Uudessa esityksessä on poistettu sosiaalihuollon asiakasmitoitus lapsilta kokonaan.
– Kyseessä näyttää jälleen olevan lyhytnäköinen rahapäätös. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain rajapintaa koskevan muutosesityksen seurauksena lastensuojelun avohuollosta siirtyvistä asiakkuuksista seuraa työn vaativuuden merkittävä kasvu sosiaalihuollossa. Tämä edellyttää mitoitusta, Karsio sanoo.
Lakiesityksessä on parannuksia, mutta ei riittävästi
Päivitetyssä lakiesityksessä on myös parannuksia, vaikka ne eivät riitä korjaamaan kokonaiskuvaa. Hyvä muutos on erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan määritelmän palauttaminen enemmän nykytilaa vastaavaksi, esimerkiksi oikeuden varmistamisella omatyöntekijään ja asiakassuunnitelmaan. Määritelmä ei ole kuitenkaan edelleenkään riittävä.
– Myös muiden asiakkaiden oikeutta saada omatyöntekijä ja asiakassuunnitelma olisi tärkeää vahvistaa, Karsio painottaa.
Sosiaalihuollon ammattilaisia kuunneltu heikosti
Talentia on pettynyt siihen, että sosiaalihuollon ammattilaisten näkemyksiä on otettu heikosti huomioon lain valmistelussa.
– Lakiesityksessä on edelleen epäselvyyksiä, jotka voivat heikentää palveluja ja asiakkaiden oikeusturvaa. Perustuslakivaliokunnan on arvioitava huolellisesti, täyttääkö esitys perusoikeuksien vaatimukset, Karsio sanoo.
Lakiesitys etenee seuraavaksi lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen poliittiseen valmisteluun ennen syksyn eduskuntakäsittelyä.
>> Tutustu Talentian näkemyksiin ja ratkaisuehdotuksiin sosiaalihuoltolain uudistuksessa
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Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
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