E-vyöhykkeen siirtymäaika päättyy 2.8.

E-vyöhykkeen siirtymäaika on voimassa 2.6.-2.8.2026. Sunnuntai 2.8. on viimeinen päivä, jolloin E-vyöhykkeen alueella voi vielä matkustaa ABCD-, BCD- ja CD- sekä D-vyöhykkeen lipuilla. Siirtymäajan tarkoitus on, että matkustajat ehtivät tarvittaessa muuttaa voimassa olevan D-vyöhykkeen liput E-vyöhykkeen sisältäväksi lipuiksi ennen siirtymäajan päättymistä.

Osa D-vyöhykkeen sisältävistä lipuista muuttui automaattisesti E-vyöhykkeen sisältäviksi, mutta joidenkin lippujen kohdalla muutos edellyttää asiakkaan toimenpiteitä. HSL kehottaa E-vyöhykkeelle 3.8. jälkeen matkustavia tarkistamaan hyvissä ajoin, sisältääkö oma lippu E-vyöhykkeen.

E-vyöhykkeen käyttöönoton yhteydessä pelkän D-vyöhykkeen sisältävät liput poistuivat myynnistä. Siirtymäajan päätyttyä D-vyöhykkeellä matkustamiseen tarvitaan vähintään CD- tai DE-vyöhykkeet sisältävä lippu.

Mikä E-vyöhyke on?

HSL-alue on jaettu viiteen vyöhykkeeseen, jotka on nimetty aakkosin A, B, C, D ja E Helsingin keskustasta alkaen. Uuteen E- vyöhykkeeseen kuuluvat Järvenpää ja Tuusulan pohjoisosat. Sipoo kuuluu kokonaan D-vyöhykkeeseen.

Kesäkausi voi vaikuttaa erityisesti kuntien palvelupisteiden aukioloaikoihin, joten mahdolliset muutokset lippuihin kannattaa hoitaa ennen siirtymäajan päättymistä.