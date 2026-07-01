E-vyöhykkeen siirtymäaika päättyy 2.8.
27.7.2026 12:36:18 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
E-vyöhykkeen siirtymäaika päättyy, eikä E-vyöhykkeen alueella voi enää 3.8.2026 alkaen matkustaa pelkällä D-vyöhykkeen lipulla.
E-vyöhykkeen siirtymäaika on voimassa 2.6.-2.8.2026. Sunnuntai 2.8. on viimeinen päivä, jolloin E-vyöhykkeen alueella voi vielä matkustaa ABCD-, BCD- ja CD- sekä D-vyöhykkeen lipuilla. Siirtymäajan tarkoitus on, että matkustajat ehtivät tarvittaessa muuttaa voimassa olevan D-vyöhykkeen liput E-vyöhykkeen sisältäväksi lipuiksi ennen siirtymäajan päättymistä.
Osa D-vyöhykkeen sisältävistä lipuista muuttui automaattisesti E-vyöhykkeen sisältäviksi, mutta joidenkin lippujen kohdalla muutos edellyttää asiakkaan toimenpiteitä. HSL kehottaa E-vyöhykkeelle 3.8. jälkeen matkustavia tarkistamaan hyvissä ajoin, sisältääkö oma lippu E-vyöhykkeen.
E-vyöhykkeen käyttöönoton yhteydessä pelkän D-vyöhykkeen sisältävät liput poistuivat myynnistä. Siirtymäajan päätyttyä D-vyöhykkeellä matkustamiseen tarvitaan vähintään CD- tai DE-vyöhykkeet sisältävä lippu.
Mikä E-vyöhyke on?
HSL-alue on jaettu viiteen vyöhykkeeseen, jotka on nimetty aakkosin A, B, C, D ja E Helsingin keskustasta alkaen. Uuteen E- vyöhykkeeseen kuuluvat Järvenpää ja Tuusulan pohjoisosat. Sipoo kuuluu kokonaan D-vyöhykkeeseen.
Kesäkausi voi vaikuttaa erityisesti kuntien palvelupisteiden aukioloaikoihin, joten mahdolliset muutokset lippuihin kannattaa hoitaa ennen siirtymäajan päättymistä.
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Rauno Särkkäahoyksikön päällikkö, palvelukehitysPuh:0406719998rauno.sarkkaaho@hsl.fi
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Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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