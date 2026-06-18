Korvaako vakuutus, jos salama iskee?

Oikeat renkaat oikeaan aikaan – mitä autoilijan tulee huomioida 10.4.2026 15:55:46 EEST | Tiedote

Autojen renkaiden kunto vaikuttaa suoraan liikenneturvallisuuteen. Vakuutusyhtiö Pohjantähti muistuttaa, miksi kesärenkaiden kuntoon kannattaa panostaa ja mitä renkaiden vaihdon jälkeen on syytä tarkistaa.