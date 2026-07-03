Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vakiinnuttaneet paikkansa Keski-Suomen hyvinvointialueella 3.7.2026 13:51:29 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kasvaneet muutamassa vuodessa merkittäväksi osaksi palveluja. Vuonna 2025 digipalveluiden verkkosivuilla asioitiin noin 200 000 kertaa ja käytiin yli 100 000 keskustelua. Palveluissa oli lähes 60 000 rekisteröitynyttä keskisuomalaista (25,5 prosenttia). Digipalvelut täydentävät lähipalveluja, parantavat palvelujen saavutettavuutta ja mahdollistavat sujuvan moniammatillisen yhteistyön asiakkaan parhaaksi.