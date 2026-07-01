Avoimien työpaikkojen nousu jatkuu – näillä aloilla on parhaat näkymät

Kesäkuussa Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin yli 22 000 työpaikkailmoitusta , mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Kasvua nähtiin jo keväällä maaliskuussa ja toukokuussa, mutta nyt se on voimistunut.

Koko vuoden osalta avoimissa työpaikoissa on vielä laskua: tammi–kesäkuussa ilmoituksia julkaistiin yhteensä noin 168 000 , mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimia työpaikkoja on enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä ilmoituksella voidaan hakea useita työntekijöitä.

Hakijoita on edelleen liikkeellä sankoin joukoin: Duunitorin ilmoitukset keräsivät tammi–kesäkuussa lähes 68 miljoonaa lukukertaa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

”Kasvu on rohkaisevaa. Työnantajien luottamus näyttää vahvistuvan entisestään, mikä ruokkii investointeja ja rekrytointeja. Kilpailu avoimista työpaikoista on kuitenkin edelleen monin paikoin armotonta, sillä valtava joukko etsii töitä”, kommentoi Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

”Vuosia jatkuneessa heikossa työmarkkinatilanteessa monen työttömyys on pitkittynyt ja toisaalta ihmiset eivät ole päässeet vaihtamaan työpaikkaa. On osaajien, työnantajien ja koko yhteiskunnan etu, jos työvoima alkaa taas liikkua enemmän.”

Näillä aloilla rekrytoidaan nyt eniten

Näillä toimialoilla julkaistiin kesäkuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):

Rakennusala: noin 4 500 ilmoitusta (+17 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: noin 2 500 ilmoitusta (+7 %) Teollisuus ja teknologia: noin 2 300 ilmoitusta (+32 %) Myynti- ja kaupan ala: noin 1 600 ilmoitusta (-7 %) Ravintola- ja matkailuala: noin 1 400 ilmoitusta (+7 %)

Kasvu oli suurinta teollisuudessa ja teknologiassa sekä rakennusalalla.

Viidestä eniten rekrytoivasta alasta ilmoitusten määrä laski viime vuodesta vain myynnin ja kaupan alalla.

”Teollisuuden ja rakennusalan rekrytoinnit piristyivät jo aiemmin keväällä. Toivottavasti aktiivisempi rekrytointi tarkoittaa, että pitkään jatkunut alho alkaa olla takana päin”, Salonen sanoo.

Teollisuudessa ja it-alalla menee vahvimmin

Näillä toimialoilla julkaistiin tammi–kesäkuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):

Rakennusala: noin 23 700 ilmoitusta (+5 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: noin 20 000 ilmoitusta (-3 %) Teollisuus ja teknologia: noin 15 700 ilmoitusta (+12 %) Myynti- ja kaupan ala: noin 13 000 ilmoitusta (-15 %) Terveydenhuolto: noin 11 300 ilmoitusta (-7 %) Ravintola- ja matkailuala: noin 10 200 ilmoitusta (-12 %) Asennus, huolto ja kunnossapito: noin 6 400 ilmoitusta (-4 %) Kuljetus, logistiikka ja liikenne: noin 5 900 ilmoitusta (-8 %) Tieto- ja tietoliikennetekniikka: noin 5 500 ilmoitusta (+8 %) Asiantuntijatyöt ja konsultointi: noin 5 300 ilmoitusta (-8 %)

Koko tänä vuonna suurinta kasvua näkyy teollisuuden ja teknologian, tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä rakennusalan rekrytoinneissa.

Lasku oli jyrkintä myynnin ja kaupan alalla sekä ravintola- ja matkailualalla.

”Teollisuus ja teknologia sekä rakennusala ovat suhdanneherkkiä. Myös panostukset puolustusteollisuuteen, vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja tekoälyyn vahvistavat todennäköisesti teollisuutta ja it-alaa”, Salonen pohtii.



”Harmillista on, että myynnin ja kaupan alan sekä ravintola- ja matkailualan avoimet työpaikat ovat edelleen vähentyneet selvästi. Nämä alat työllistävät monia nuoria. Onneksi kesäkuussa oli nousua myös ravintola- ja matkailualan ilmoituksissa. Voisi myös kuvitella, että kuluttajien vahvistunut luottamus palauttaisi hiljalleen palveluiden kysyntää.”

Näillä alueilla on eniten avoimia työpaikkoja

Näissä maakunnissa julkaistiin kesäkuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):

Uusimaa: noin 7 400 ilmoitusta (+18 %) Pirkanmaa: noin 2 600 ilmoitusta (+30 %) Varsinais-Suomi: noin 1 800 ilmoitusta (+4 %) Pohjois-Pohjanmaa: noin 1 400 ilmoitusta (0 %) Lappi: noin 1 150 ilmoitusta (-10 %) Pohjois-Savo: noin 750 ilmoitusta (+2 %) Keski-Suomi: noin 720 ilmoitusta (-5 %) Etelä-Pohjanmaa: noin 630 ilmoitusta (+25 %) Satakunta: noin 610 ilmoitusta (+28 %) Päijät-Häme: noin 590 ilmoitusta (+5 %)

Kasvu oli voimakkainta Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla.

Ainoat laskijat kymmenen kärjessä olivat Lappi ja Keski-Suomi.

Kesälläkin kannattaa rekrytoida ja hakea töitä

Rekrytoinnit hiljenevät kesällä, mutta eivät pysähdy ikinä täysin.

”Kesäkuun luvut osoittavat, että työnantajat rekrytoivat aktiivisesti myös lomakaudella”, Salonen kertoo.

”Jos etsii uusia mahdollisuuksia, kesällä kannattaa ehdottomasti pitää silmät auki. Samoin työnantaja voi hyvin löytää osaavan tekijän keskikesälläkin. Nyt on hyvä tilaisuus erottua edukseen ja napata parhaat ammattilaiset, kun rekrytoinnit eivät ole vielä täydessä vauhdissa. Jos myönteinen kehitys jatkuu, kilpailu osaajista voi hyvin kiristyä syksyllä.”



Myös näin heinäkuun alussa on runsaasti avoimia työpaikkoja. Katso reaaliaikainen työpaikkailmoitusten määrä Duunitorilta.

Kesätyötilanne on synkempi kuin koko työmarkkinan

Kevään ja alkukesän kasvuluvuista huolimatta kesätyötilanne on synkempi kuin koko työmarkkinan. Duunitorilla julkaistujen kesätyöilmoitusten määrä laski 14 prosenttia viime vuodesta. Uutta on se, että kesätyöt vähenivät enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään.

”Kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jo kolmena peräkkäisenä kesänä. On erittäin valitettavaa, ettei työmarkkinatilanteen yleinen piristyminen heijastunut vielä kesätöihin. Nuoret kaipaavat kipeästi mahdollisuuksia päästä kasvamaan ammattilaisiksi”, Salonen sanoo.

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