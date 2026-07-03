Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

3.7.2026 19:50:41 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Jatkotiedote 3.7.2026

Rakennuspalo: suuri. Kuokkala, Jyväskylä

Kaksikerroksisen neljän asunnon luhtitalon sammutus- ja raivaustyöt on saatu päätökseen Jyväskylän Kuokkalassa. Rakennus varioitui tulipalon ja sammutustyön yhteydessä pahoin. Asukkaille on järjestetty tilapäismajoitusta. 

Rakennuspalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos suorittaa kohteessa palontutkintaa. 

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