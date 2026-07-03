Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
3.7.2026 19:50:41 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Jatkotiedote 3.7.2026
Rakennuspalo: suuri. Kuokkala, Jyväskylä
Kaksikerroksisen neljän asunnon luhtitalon sammutus- ja raivaustyöt on saatu päätökseen Jyväskylän Kuokkalassa. Rakennus varioitui tulipalon ja sammutustyön yhteydessä pahoin. Asukkaille on järjestetty tilapäismajoitusta.
Rakennuspalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos suorittaa kohteessa palontutkintaa.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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