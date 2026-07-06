Kokoomuksen Autto ja Vikman: Varusmiesten toimeentuloa tulee parantaa – päivärahat on tuplattava

Autton ja Vikmanin mukaan asevelvollisuus on Suomen puolustuksen perusta, eikä palveluksen suorittaminen saa heikentää nuorten taloudellista asemaa. Kokoomus esittääkin tavoiteohjelmassaan, että varusmiesten päivärahat kaksinkertaistetaan.

– Varusmiehet tekevät korvaamattoman arvokasta työtä Suomen turvallisuuden eteen. Taloudellinen epävarmuus ei saa muodostua esteeksi tai rasitteeksi asepalveluksen suorittamiselle. Kokoomus on valmis priorisoimaan varusmiesten toimeentulon parantamisen osana julkisen talouden kokonaisuutta. Korotus on toteutettava valtiontalouden kannalta kestävällä tavalla, mutta se on täysin tehtävissä osana puolustusmenojen nostoa, Autto sanoo.

Lisäksi Kokoomus esittää, että sotilasavustusta uudistettaisiin siten, että viikonlopputöistä ansaitut tulot vähentäisivät sotilasavustusta enintään 50 prosentilla. Näin työnteko olisi nykyistä kannattavampaa palveluksen aikana.

– Moni varusmies haluaa tehdä lomillaan töitä kartuttaakseen säästöjä tai maksaakseen omia menojaan. Nykyjärjestelmä tekee siitä liian usein taloudellisesti kannattamatonta. Työnteosta pitää palkita myös varusmiespalveluksen aikana, Vikman sanoo.

Autton ja Vikmanin mukaan yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että asevelvollisten toimeentulo on oikeudenmukaisella tasolla.

– Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että varusmiespalvelusta suorittava voi olla toimeentuloltaan heikommassa asemassa kuin vankeusrangaistusta suorittava. Asevelvollisuuden suorittaminen on arvokas yhteiskunnallinen palvelus ja sen tulee näkyä siinä, miten yhteiskunta kohtelee palvelustaan suorittavia nuoria, Vikman toteaa.

Kansanedustajien mukaan ehdotukset vahvistaisivat sekä yhteiskunnan asevelvollisuutta kohtaan osoittamaa arvostusta että nuorten mahdollisuuksia hoitaa omaa talouttaan palveluksen aikana.

– Suomen puolustus perustuu motivoituneisiin ja sitoutuneisiin asevelvollisiin. On tärkeää huolehtia että palvelus on jatkossa taloudellisesti nykyistä kannustavampi ja että jokainen voi suorittaa asevelvollisuutensa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ilman huolta toimeentulosta, Autto sanoo.