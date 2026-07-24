Kokoomuksen Väyrynen: Valinnanvapauskokeilu on onnistunut – nyt on aika vakinaistaa se
25.7.2026 07:18:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus esittää yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun vakinaistamista. Puolueen mukaan kokeilu on osoittanut, että hoitoon pääsyä voidaan parantaa nopeasti ja kustannustehokkaasti samalla, kun vahvistetaan hoidon jatkuvuutta, lisätään ihmisten valinnanvapautta ja luodaan uusia mahdollisuuksia myös terveysalan yrityksille. Esitys sisältyy Kokoomuksen kesäkuussa 2026 hyväksyttyyn tavoiteohjelmaan.
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Ville Väyrynen pitää yli 65-vuotiaille suunnattua valinnanvapauskokeilua onnistuneena uudistuksena, joka ansaitsee pysyvän paikan suomalaisessa terveydenhuollossa.
– Kun jokin uudistus toimii, sitä ei pidä lopettaa vain siksi, että kyseessä on määräaikainen kokeilu. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilu on helpottanut hoitoon pääsyä juuri siinä ikäryhmässä, jossa terveyspalvelujen tarve on suurin. Siksi kokeilu pitää vakinaistaa, Väyrynen sanoo.
Kokeilusta saadut alustavat havainnot ovat olleet rohkaisevia. Hoitoon on päästy nopeasti, mikä oli yksi kokeilun keskeisistä tavoitteista. Samalla hoidon jatkuvuus on osoittautunut vahvuudeksi: asiakkaat ovat voineet asioida saman lääkärin kanssa, mikä tukee pitkäjänteistä hoitoa erityisesti ikääntyneillä, joilla on usein useita samanaikaisia sairauksia.
Kokeilu on myös lisännyt kilpailua ja monipuolistanut palvelutarjontaa. Se on houkutellut markkinoille uusia palveluntuottajia ja avannut erityisesti pienille terveysalan yrityksille mahdollisuuksia tarjota palveluja alueilla, joilla vaihtoehtoja on aiemmin ollut vähän.
– Valinnanvapaus täydentää julkista terveydenhuoltoa, vähentää painetta terveyskeskuksissa ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuden hakeutua nopeasti hoitoon silloin, kun sitä tarvitaan. Samalla se vahvistaa palveluiden saatavuutta ja luo yrityksille kannusteita kehittää uusia palveluita eri puolille Suomea, Väyrynen toteaa.
Valinnanvapauskokeilua kehitetään parhaillaan edelleen. Heinäkuun alussa voimaan tuleva laajennus lisää kokeiluun 20 uutta tutkimusta, mikä parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia saada hoitoa ajoissa ja sujuvoittaa hoidon käynnistymistä.
Hallitus valmistelee lisäksi vuodelle 2027 uusia parannuksia, kuten lääkärikäyntien enimmäismäärän kasvattamista, fysioterapian sisällyttämistä kokeiluun sekä kokeilun jatkamista vuoden 2028 loppuun asti.
– Seuraava askel on varmistaa, että entistä useampi seniori löytää valinnanvapauskokeilun palvelujen piiriin. Hyvin toimivaa kokeilua kannattaa jatkaa ja vakinaistaa, ei päättää juuri silloin, kun se on osoittanut toimivuutensa, Väyrynen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Ville VäyrynenKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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