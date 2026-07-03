Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 4.7.2026

Rakennuspalo keskisuuri, Pehtorintie, Jyväskylä

Ruoka kärähti asunnon hellalla Pehtorintiellä. Liekkipaloa ei ehtinyt syttymään. Pelastuslaitos tuuletti asunnon ja porrashuoneen. Ei henkilövahinkoja