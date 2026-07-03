Veikkaus Oy

Loton ennätyspotin arvonnassa kaksi täysosumaa

4.7.2026 23:09:48 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Loton 16,1 miljoonan euron arvonnassa löytyi kaksi täysosumaa. Voitot matkasivat eri porukkapeleihin eri puolille maata.

Oransseja lottopalloja arvontalaitteessa odottamassa arvonnan alkua
Lotto arvotaan lauantaisin Helsingin Pasilassa Veikkaus

Loton kierroksen 27/2026 oikea rivi on 17, 19, 22, 23, 25, 27, 40 sekä lisänumero 35. Plusnumeroksi arvottiin 9.

Toinen täysosuma oli pelattu Helsingin Kannelmäen Kaaren Veikkaus pelisalissa. Tämä voitto meni kahden osuuden porukkapelille, joten kumpikin voittajista saa hieman yli neljä miljoonaa euroa.

Myös toinen 8 050 000 arvoinen täysosuma meni porukkapelille. Voitto osui kymmenen osuuden valmisporukkapeliin, josta matkasi 805 000 euron voitot nettipelaajille Tuusulaan, Vaasaan, Ilomantsiin, Savitaipaleelle, Porvooseen, Turkuun, Kokemäelle ja Ylöjärvelle. Nettivoittojen lisäksi porukan voitto-osuuksia oli myyty Vantaan K-Citymarket Jumbossa ja Oulussa K-Supermarket Pekurissa, joiden asiakkaat nappasivat myös 805 000 euron voitot.

- Porukassa on todellakin voimaa! Jättimäiset onnittelut tuoreille Loton päävoittajille ja tervetuloa juhlistamaan voittoa Veikkauksen Miljonäärisalonkiin voittokahvien merkeissä, iloitsee Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 9 3 0 6 3 7 2. Arvonnassa löytyi kolme kappaletta 6 oikein -tuloksia, joilla voitti 20 000 euroa. Voitot osuivat oululaiselle nettipelaajalle, sekä Porin S-market Herralahden ja Vantaan K-Citymarket Tammiston asiakkaille.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 5, 9, 19, 25, 27, 33 ja lisänumero 32. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 22 289 kappaletta.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Bryssel 38. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon peräti 17 kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Loton lisäarvonnassa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja ja 500 kappaletta 100 euron voittoja

Kaikilla tämän kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Kesä- ja heinäkuun ajan lisäarvonnoissa on jaossa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja sen lisäksi, että lisäarvonnassa on tuttuun tapaan myös 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Loton lisäarvonta

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Kuvat

Oransseja lottopalloja arvontalaitteessa odottamassa arvonnan alkua
Lotto arvotaan lauantaisin Helsingin Pasilassa
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