Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueet laajentavat tekoälykirjausten käyttöä sosiaalihuollossa
6.7.2026 12:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueet ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa tekoälyavusteinen kirjaaminen laajennetaan käyttöön piloteista koko sosiaalihuollon toimialalla. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoittaa hanketta.
Kesäkuussa 2026 käynnistynyt hanke Tekoälykirjausten skaalaus Länsi-Suomen YTA:lla vie tekoälyavusteiset kirjaamisratkaisut kiinteäksi osaksi sosiaalihuollon ammattilaisten päivittäistä työtä ja laajentaa ratkaisun pilotoinnissa hyväksi havaitusta käytännöstä pysyvään käyttöön. Hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun.
– Kokemukset tekoälyavusteisesta kirjaamisesta ovat olleet hyviä. Erityisesti haastavissa asiakastapaamisissa työntekijä on voinut kohdata asiakkaan keskittyen olennaiseen, asiakkaan tilanteen edistämiseen, ilman tarvetta tehdä muistiinpanoja keskustelun aikana. Tekoälyavusteinen kirjaaminen on vapauttanut konkreettisesti työaikaa varsinaiselle sosiaalityölle myös muissa asiakastilanteissa, kertoo Satakunnan hyvinvointialueen sote-johtaja Sari Rantanen.
– Yhteishanke on konkreettinen esimerkki siitä, miten hyvinvointialueiden yhteistyö ja teknologian rohkea hyödyntäminen voivat uudistaa sosiaalihuollon arkea. Näen tässä suuren mahdollisuuden vahvistaa ammattilaisten työn edellytyksiä, lisätä kirjaamisen laatua ja vapauttaa aikaa asiakkaiden kohtaamiseen, sanoo Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaalityön johtaja Soile Merilä.
Asiakkaan rooli vahvistuu
Tekoälykirjauksilla tarkoitetaan tekoälysovelluksen automaattisesti luomaa rakenteista eli teemoiteltua kirjausluonnosta, jonka sovellus tuottaa asiakastapaamisen keskustelun perusteella. Tavoitteena on vapauttaa ammattilaisten aikaa varsinaiseen asiakaskohtaamiseen ja vähentää paperityön määrää. Myös asiakkaiden osallisuus paranee, kun kirjaus on mahdollista läpikäydä yhdessä asiakkaan kanssa heti tapaamisen yhteydessä sen sijaan, että siihen palataan myöhemmin, jolloin tapaamisessa läpikäydyt asiat eivät enää ole niin tuoreessa muistissa. Tekoälykirjaukset tehdään tietoturvallisesti ja tietosuojaa kunnioittaen.
– Tekoälyavusteinen kirjaaminen uudistaa kirjaamisen käytäntöjä. Kun kirjaamista tehdään tiiviimmin yhdessä asiakkaan kanssa, myös laatu ja läpinäkyvyys paranevat. Samalla asiakkaan rooli vahvistuu, toteaa Sitran asiantuntija Emma Honkala.
Hankkeessa laajennetaan ja juurrutetaan tekoälyavusteisen kirjaamisen toimintamalli kaikkiin soveltuviin hyvinvointialueen sosiaalihuollon palveluihin. Tarkoituksena on ottaa käyttöön yhtenäinen ja tehokas kirjaamisen toimintatapa, joka vähentää manuaalista työtä, sujuvoittaa työnkulkua ja mahdollistaa ammattilaisten keskittymisen asiakastyöhön sekä tukee asiakkaiden osallisuutta. Samalla tekoälykirjausten laatua analysoidaan ja kehitetään mallin tutkimusta.
Vuoden pilottijakson aikana (vuosina 2025–2026) Varhassa on tehty yli 30 000 tekoälykirjausta yli 600 sosiaalihuollon ammattilaisen työn tukena, muun muassa asiakasohjaus Soihdussa ja työikäisten sosiaalipalveluissa. Satakunnassa on vuoden 2026 aikana noin 300 sosiaalihuollon ammattilaista on tehnyt yli 10 000 tekoälykirjausta. Ratkaisusta on saatu ammattilaisilta hyvää palautetta. Hankkeessa tavoitellaan käyttömäärän kymmenkertaistamista vuoden 2027 loppuun mennessä ja käyttöönottoa koko sosiaalihuollossa.
Lisätiedot:
Kalle Hjerppe
Kehittämispäällikkö
kalle.hjerppe@varha.fi
Avainsanat
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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