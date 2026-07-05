Tuoreet lottomiljoonäärit: ”Mahtava juttu”
5.7.2026 19:04:43 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Loton kaikkien aikojen ennätyspotin 16,1 miljoonan euron arvonnassa löytyi kaksi täysosumaa. Toinen voitoista meni kahden osuuden porukkapeliin, joka oli pelattu Helsingin Kannelmäen Kaaren Veikkaus pelisalissa.
Hieman yli kahdeksan miljoonan euron voitto osui kaveruksille, jotka olivat tehneet yhteisen lottorivin hetken mielijohteesta. Kaverukset päätyivät lottoamaan poikkeuksellisesti vähän kauempana kotoa olevassa kohteessa, Kauppakeskus Kaaressa.
- Yleensä ei pelata Lottoa vaan Eurojackpottia ja voitto tuli aivan satunnaisella rivillä, ihan tsägällä pelattiin, kertoo toinen miehistä sunnuntaina Veikkauksen onnittelupuhelun aikana.
Voitto oli paljastunut toiselle miljonäärille jo lauantaisen Loton arvontalähetyksen aikana.
- Tuntui se uskomattomalta, mahtava juttu. Yleensä olen tottunut vaan muutamien eurojen voittoihin, joten kyllä nämä miljoonat nyt tuntuvat aivan mahtavalta.
Yöunet jäivät voittajille tuttuun tyyliin vähäiseksi.
- Illan jalkapallo-ottelukin oli niin kiihkeä, että ehkä sekin vaikutti, voittaja nauraa.
Toiselle lottomiljonäärille voitto selvisi vasta sunnuntaiaamuna.
- Kaveri oli yöllä yrittänyt soittaa ja oli sitten laittanut viestiä, että soita heti, kun näet viestin. Ihmettelin aamulla, että mitähän nyt on tapahtunut, mutta aamulla se sitten selvisi. Upea voitto tämä on, rauhallisesti voittoonsa suhtautuva mies kertoo.
Voittorahojen käyttökohdetta molemmat kertovat vielä miettivänsä, mutta toisella voittajalla oli jo jotain ajatuksia.
- Perusteellinen remontti ainakin kotiin, kertoo voittaja ensimmäisistä suunnitelmistaan.
- Tässä on hyvää aikaa miettiä, että mitä rahoilla tekisi. Hurvitteluajat ovat kuitenkin jo takanapäin, naurahtaa voittaja.
Loton kaikkien aikojen ennätyspotti 16,1 miljoonaa euroa meni jakoon kahdelle täysosumalle. Kahden kaveruksen porukkapeliin tuli yhteensä 8 050 000 euron voitto, joten molemmat saavat ennätyssuuresta potista 4 025 000 euroa.
- Ei todellakaan jäänyt harmittamaan yhtään, ettei koko summa tullut meille. Yleensä kun olen tottunut voittamaan vaan muutamia euroja, niin tonnikin olisi tuntunut jo isolta. Nyt tuli kuitenkin miljoonia, aivan käsittämätön juttu, toteaa toinen voittajista puhelun lopuksi.
Kierroksen 27/2026 historiallisen lottopotin toinen täysosuma meni kymmenen osuuden valmisporukkapeliin. Voitot menivät nettipelaajille Tuusulaan, Vaasaan, Vantaalle, Nousiaisiin, Porvooseen, Turkuun, Kokemäelle ja Ylöjärvelle. Nettivoittojen lisäksi porukan voitto-osuuksia oli myyty Iisalmen Torin R-Kioskissa ja Oulussa K-Supermarket Pekurissa
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